У Новій Каховці підірвали авто окупанта, представника фашистської «Єдиної Росії», він сконав у лікарні

У Новій Каховці Херсонської області приблизно о 09:30 за київським часом було підірвано автомобіль, в якому знаходився так званий “виконавчий секретар Новокаховського місцевого відділення «Єдиної Росії»” Володимир Малов. Малова було доставлено до лікарні у вкрай тяжкому стані в якій він благополучно й сконав.

Окупант Володимир Малов

Наприкінці серпня у Новій Каховці у будинку, де знаходиться регіональне відділення окупантів партії «Єдина Росія», стався вибух. На день раніше окупаційний представник адміністрації міста Володимир Леонтьєв вів прийом громадян у цьому приміщенні.

На окупаційних чиновників, призначених Москвою на територіях Херсонської та Запорізької областей України, які під контролем Росії, партизани нападали неодноразово.

У червні 2023 року вибухнув автомобіль із окупантом – помічником віце-прем’єра Запорізької області з економічного розвитку Володимиром Єпіфановим.