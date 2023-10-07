У Новій Каховці підірвали авто окупанта, представника фашистської «Єдиної Росії», він сконав у лікарні

У Новій Каховці Херсонської області приблизно о 09:30 за київським часом було підірвано автомобіль, в якому знаходився так званий “виконавчий секретар Новокаховського місцевого відділення «Єдиної Росії»” Володимир Малов. Малова було доставлено до лікарні у вкрай тяжкому стані в якій він благополучно й сконав.

Володимир Малов / © Фото з соціальних мереж

Окупант Володимир Малов

Наприкінці серпня у Новій Каховці у будинку, де знаходиться регіональне відділення окупантів партії «Єдина Росія», стався вибух. На день раніше окупаційний представник адміністрації міста Володимир Леонтьєв вів прийом громадян у цьому приміщенні.

На окупаційних чиновників, призначених Москвою на територіях Херсонської та Запорізької областей України, які під контролем Росії, партизани нападали неодноразово.  

У червні 2023 року  вибухнув автомобіль із окупантом – помічником віце-прем’єра Запорізької області з економічного розвитку  Володимиром Єпіфановим. 

Влітку 2022 року на окупованих територіях України відбулася серія замахів на призначених Москвою гауляйтерів. У серпні у Бердянську було підірвано автомобіль заступника начальника ДАІ окупаційної адміністрації Олександра Колесникова, а у Запоріжжі підірвали машину, де знаходився окупаційний голова селища Михайлівка Іван Сушко.

Замах було скоєно на Ігоря Телегіна, заступника голови департаменту внутрішньої політики окупованої Херсонської області. У Мелітополі було підірвано автомобіль одного з керівників виборчого штабу «Єдиної Росії» Олега Шостака. Невідомий кілька разів вистрілив у заступника голови окупаційної адміністрації Нової Каховки Віталія Гуру, який курирував сферу ЖКГ. А керівника окупаційної обласної адміністрації Володимира Сальдо було госпіталізовано з отруєнням.

У липні 2022 року було підірвано машину Євгена Юнакова, голови окупаційної адміністрації Великого Бурлука в Харківській області. У червні в Херсоні під час вибуху автомобіля загинув призначений Росією голова управління молодіжної політики та спорту Дмитро Савлученко. Також під час вибухів було поранено голову військово-цивільної адміністрації Чорнобаївки Юрія Турулева та керівника херсонського управління ФСВП Євгена Соболєва. 

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