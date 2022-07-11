У РФ створили дошку ганьби з сотнями росіян, які відмовилися їхати на війну. І це тількі в одній частині

Багато російських вояк із 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади відмовилися їхати воювати проти України.

Воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Коломийські Едельвейси» оприлюднили у соцмережі цікавий кадр.

Бійці бригади виставили у Facebook фото «дошки ганьби», на якому прізвища і зображення російських військовослужбовців, які не поїхали брати участь у так званій «спеціальній воєнній операції».

«Они отказались» але зате вони живі. Но не суть. Тепер на Росії новий тренд — дошка ганьби з фото та іменами людей, в яких включився інстинкт самозбереження, які не захотіли удобрювати наші ґрунти», — написали у бригаді.

Багато російських вояк із 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади відмовилися їхати воювати проти України. І за це їхні обличчя розмістили на «дошці ганьби».

Окрім 30 портретів «дезертирів» на дошці також є цілий список з майже 300 іменами російських «відмовників». // УНІАН