У Сєвєродонецьку, де йдуть запеклі бої, нацгвардійці підбили танк та взяли в полон двох окупантів

Військовослужбовці Національної гвардії України підбили ворожий танк та захопили у полон двох загарбників, які намагалися втекти.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НГУ в Угруповання Об’єднаних сил.

Гвардійці, що тримають оборону в місті Сєвєродонецьк, виявили російський танк, який маневрував вулицями. Чітким пострілом українські захисники вразили броньовану техніку противника та захопили ворожий екіпаж, який намагався втекти. Тепер на них чекають довгі розмови про те, як вони їхали «на навчання».

Сєвєродонецьк тримається! Гвардійці разом з воїнами Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine не дають ворогу шансу на легке перебування на нашій землі.