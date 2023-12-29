У Запоріжжі четверо загиблих в результаті російської ракетної атаки
Обстрілами пошкоджено одне з місцевих підприємств, зруйновано приватний будинок і вибито вікна в 19-ти багатоповерхових житлових будинках
Чотири людини загинули внаслідок російської ракетної атаки на Запоріжжя в п’ятницю вранці. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
Раніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомляв про двох загиблих жінок унаслідок російської ракетної атаки на Запоріжжя в п’ятницю вранці і десятьох постраждалих.
Нагадаємо, наразі відомо про 16 загиблих і 97 поранених внаслідок масштабної ракетної атаки ворога по Україні. // ГлавкомTweet