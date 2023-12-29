У Запоріжжі четверо загиблих в результаті російської ракетної атаки

Обстрілами пошкоджено одне з місцевих підприємств, зруйновано приватний будинок і вибито вікна в 19-ти багатоповерхових житлових будинках

Чотири людини загинули внаслідок російської ракетної атаки на Запоріжжя в п’ятницю вранці. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Наразі відомо про чотирьох загиблих. Щирі співчуття рідним та близьким… Ніколи не пробачимо!», – написав він.

Раніше секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомляв про двох загиблих жінок унаслідок російської ракетної атаки на Запоріжжя в п’ятницю вранці і десятьох постраждалих.

За його словами, обстрілами пошкоджено одне з місцевих підприємств, зруйновано приватний будинок і вибито вікна в 19-ти багатоповерхових житлових будинках, двох навчальних закладах і в медичному закладі. Крім того, пошкоджень зазнали близько 20 гаражів, автозаправна станція та будівля готелю.

Нагадаємо, наразі відомо про 16 загиблих і 97 поранених внаслідок масштабної ракетної атаки ворога по Україні. // Главком