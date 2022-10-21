Україна скликає сьогодні Радбез ООН через постачання Іраном дронів-убивць російському агресору

Україна скликає засідання Ради безпеки ООН через постачання Іраном дронів-камікадзе російській федерації. Засідання відбудеться о 22:00.

Про це у вечірньому зверненні заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Зеленський повідомив, що провів сьогодні зустріч з представниками Конгресу США, що прибули до Києва. Голова держави подякував їм за незмінну двопартійну підтримку і за надзвичайно потужні речі, які робить Америка, щоб допомогти нам захищати свободу. Обговорили ключове на сьогодні питання – протиповітряну і протиракетну оборону.

Сторони також говорили про фінансову підтримку, політичну взаємодію, про те, які нові антиєвропейські та антидемократичні кроки слід очікувати від Росії та її спільників у терорі. Торкнулися тематики іранського постачання для російського терору.

“Сьогодні ж цей терор проти нашої інфраструктури, проти нашої енергетики буде обговорюватись Радою безпеки ООН. Засідання скликається на вимогу нашої держави, відбудеться о 22:00”, – заявив Зеленський.