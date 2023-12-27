Унаслідок російських ударів по Херсонській області загинули троє, поранені 16 людей

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Ворог вдарив по цивільних об’єктах, зокрема вокзалу.

Протягом минулої доби росіяни здійснили 161 обстріл Херсонської області, випустивши 853 снаряди з мінометів, артилерії, “Градів”, танків, авіації та БпЛА, з них – сім “Shahed”. Троє людей загинули, 16 поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

По Херсону ворог випустив 90 снарядів. Серед обстріляних об’єктів – вокзал, де понад 100 людей чекали на евакуаційний поїзд.

“російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; обʼєкти інфраструктури, підприємства, торгівельний центр, залізничний вокзал у Херсоні та заклад освіти у Херсонському районі”, – повідомив Прокудін.

  • Учора ворог вдарив по херсонському вокзалу в момент евакуації цивільних. Внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції Ігор Місюня – він ніс службу в Херсоні.
  • Росіяни щодня б’ють по Херсону і області, а також атакують Сили оборони, які закріпилися яна деяких ділянках на лівому березі річки Дніпро.
  • Уночі ворог вдарив по Херсонській області “шахедами”. Працювала ППО, але є влучання.
LB.ua
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