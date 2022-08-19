В Харькове установили первое железобетонное укрытие рядом с остановкой (фото)

От прямого попадания ракеты вряд ли спасёт. Но укрыться от осколков, мин, «градов» в нем возможно.

Россия хаотично бьет по городу из разных видов артиллерии, и такое укрытие может спасти кому-то жизнь, сообщает журналист Денис Казанский

А теперь попробуйте угадать с трёх раз, сколько таких укрытий установила «матушка-Россия» в Донецке, Горловке и прочих городах, которые «8 лет страшно бомбила Украина». Ахаха, нисколько. Ноль.

За 8 лет ничего. То ли потому, что Донецк никто не обстреливал. То ли потому что России и ее чепушилиным плевать на людей и на их безопасность.