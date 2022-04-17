Виробництво російських ЗРК на паузі, працівників заводів відправляють у відпустку або на війну

Виробничі потужності «Ульяновського механічного заводу» (АТ «УМЗ», Ульяновськ) фактично зупинено. «УМЗ» – виробник радіолокаційних систем та засобів протиповітряної оборони ближньої і середньої дальності для сухопутних військ ЗС РФ (ЗРК «Бук», ЗРК «Куб», ЗГРК «Тунгуска»).

Причини критичного стану виробництва – використання великої кількості комплектуючих та електронних компонентів у виготовленні продукції військового призначення. Донедавна основним постачальником російського ВПК була Німеччина. Але із початком вторгнення на територію України будь-яку співпрацю було припинено.

Зі слів співробітників, продовжувати виробництво власними силами завод не в змозі, оскільки у ході технологічного процесу не використовується «практично нічого російського».

Наразі керівництво заводу шукає можливості обійти санкції та налагодити постачання через треті країни (зокрема, Казахстан). Але такі схеми призводять до значного подорожчання комплектуючих через необхідність платити за послуги країнам-посередникам. Але це не передбачено бюджетом і збільшити його немає можливості.

Працівникам надають вибір: йти у неоплачувану відпустку або підписувати контракт зі збройними силами для участі у війні в Україні.

Рекомендована посада – «оператор-навідник» ЗРК «Бук». Пропонована зарплатня – 50000 рублів на місяць.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України