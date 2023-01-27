Влаштували живий щит із 368 заручників у Ягідному – повідомлено про підозру двом «ординським» окупантам

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру двом російським військовослужбовцям у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, під час окупації села Ягідного Чернігівського району підозрювані, що проходили службу у військовій частині 55115 з дислокацією в м. Кизил Республіки Тива Російської Федерації, погрожуючи розстрілом, виганяли людей з власних домівок та примусово відводили до підвалу місцевої школи.

З 3 по 31 березня 2022 року у підвалі Ягіднянської філії Количівської загальноосвітньої школи Іванівської сільради Чернігівського району окупанти утримували мирних мешканців. У приміщенні площею 197 м кв майже місяць перебувало 368 потерпілих, з яких 69 дітей. Наймолодшій дитині було півтора місяці, а найстаршому за віком заручнику – 93 роки.

Фактично людей, які утримувалися у підвалі, використовували як живий щит, оскільки приміщення школи було «штабом» окупантів.

Через нелюдські умови утримання – відсутність достатнього простору, належних санітарних умов, доступу до повітря, їжі, води померли 10 людей похилого віку.

Досудове розслідування, що здійснюється слідчим відділом УСБУ в Чернігівській області, триває.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури