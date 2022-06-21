Внаслідок ракетного удару окупантів зруйнована будівля харківського метрополітену (фото)

В результаті вибуху травми отримав 61-річний чоловік. З тілесними ушкодженнями його доставили до лікарні.

20 червня близько 23:55 внаслідок ворожого обстрілу зазнала руйнувань одна з будівель харківського метрополітену. Пошкоджено дах, частково зруйновані стіни, вибиті віконні рами. Вибуховою хвилею пошкоджена стіна навпроти виходу з депо. Частково зруйновані вагони. В результаті обстрілу травми отримав 61-річний працівник депо.

Співробітники слідчо-оперативної групи Харківського РУП № 2 провели огляд місця події та зібрали речові докази. Робота поліції здійснювалась спільно зі співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Зібрані матеріали будуть передані до Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Національна поліція України