Взяв у заручники та допитував неповнолітнього – судитимуть командира загону нацгвардії РФ по Чеченській Республіці

Ювенальні прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно командира мобільного загону особливого призначення Управління Федеральної служби військ національної гвардії РФ по Чеченській Республіці за фактом взяття у заручники та застосування тортур до цивільного населення (ч. 1 ст. 438 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений під час тимчасової окупації смт Бабинці Бучанського району Київської області разом зі співслужбовцями в одному з будинків проводив незаконний допит неповнолітнього хлопця.

Погрожуючи потерпілому зброєю, він вимагав повідомити про місцеперебування військовослужбовців ЗСУ та представників тероборони. Обвинувачений змусив неповнолітнього вийти з будинку на вулицю, де, за його наказом, військовослужбовці РФ схопили хлопця. Вони приставили до горла ніж та, погрожуючи вогнепальною зброєю, продовжили допит. Після цього посадили хлопця в броньований автомобіль і возили по населеному пункту, вимагаючи надати інформацію про ЗСУ.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Офіс Генпрокурора