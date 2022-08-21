За минулу добу ЗСУ на Півдні знищили 75 окупантів, «Гіацинт-С», два танки Т-72 та 6 одиниць іншої бронетехніки

Такі дані оприлюднило у Фейсбуку Оперативне командування «Південь». «Обстановка в нашій операційній зоні складна та напружена, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не фіксується», – йдеться у повідомленні.

Силами до мотострілецької роти за підтримки трьох танків ворог тричі здійснював спроби штурмових дій з Олександрівки в напрямку Таврійського. Успіху не мав.

Окрім того, росіяни дев’ять разів атакували штурмовою авіацією та гелікоптерами позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення. В українських захисників – без втрат.

«За наслідками денного ракетного удару по Вознесенську встановлено, що удар був нанесений ракетою типу «Калібр». Поранено 14 цивільних осіб, серед яких є діти. Всі потерпілі мають поранення середнього та важкого ступеня», – вказують українські військові.

Авіація ЗСУ завдала п’ять ударів по скупченню живої сили, озброєнню та техніки ворога.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 230 вогневих завдань, за результатами яких уражено командний пункт 247-го десантно-штурмового полку 7-ї десантно-штурмової дивізії, знищено склади ворожих боєприпасів в Чорнобаївці та Старицях.

Втрати ворога: 75 військових, корпусна самохідна гармата «Гіацинт-С», два танки Т-72 та ще шість одиниць броньованої техніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

«Корабельне угруповання ворожого флоту після шторму в Чорному морі збільшено до 15 одиниць, які продовжують маневрувати у ракетно-безпечних районах моря. Напоготові два надводних і один підводний ракетоносій із сумарним залпом 20 ракет типу «Калібр» та два ВДК», – додали в ОК «Південь».