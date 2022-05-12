Захисники Маріуполя продовжують вибивати окупантів із території Азовсталі, — «Азов»

І це попри вкрай складну ситуацію, нестачу боєприпасів та велику кількість поранених.

Бійці полку «Азов» продовжують вибивати ворога з раніше захоплених ним позицій на території Азовсталі.

Про це йдеться в повідомленні бійців на Telegram-каналі полку.

Також «азовці» оприлюднили відео боїв із противником.

В «Азові» наголошують — звільнення заводу відбувається «в умовах повного оточення, не зважаючи на вкрай складну обстановку, нестачу боєприпасів та велику кількість поранених».

«Захисники Маріуполя штурмують ворожі позиції, роблячи неможливе, незважаючи на постійне використання ворогом авіації, корабельної і ствольної артилерії, танків та іншого озброєння. Боротьба наших воїнів за Україну і за збереження життів особового складу триває попри все», — наголосили українські бійці.

Нагадаємо, в Маріуполі російські війська блокують підземні виходи з металургійного комбінату Азовсталь, але українські захисники вдаються до контратак.

За інформацією радника очільника міста Петра Андрющенка, загарбники скидають на Азовсталь бомбу за бомбою. // LB.ua