Зеленський побажав Путіну «провести залишок своїх днів в підвалі і з відром замість туалету»

Про це президент сказав під час відвідання села Ягідне на Чернігівщині, де в підвалі школи окупанти утримували в антисанітарних умовах 367 цивільних.

Президент України Володимир Зеленський побажав президенту країни-агресора РФ Володимиру Путіну “провести залишок своїх днів в підвалі і з відром замість туалету”.

Як передає УНІАН, про це Зеленський заявив під час візиту в село Ягідне на Чернігівщині, в підвалі школи якого з 3 по 30 березня 2022 року російські окупанти утримували в антисанітарних умовах 367 цивільних.

“Побачивши все це, можу побажати президенту Росії провести залишок своїх днів у підвалі та з відром замість туалету”, – зазначив Зеленський.

Він подякував українцям – мешканцям села Ягідне – за їхню боротьбу за життя.

Ситуація у Ягідному

Сьогодні, 3 квітня, Зеленський відвідав школу, в підвалі якої площею менш як 200 квадратних метрів з 3 по 30 березня 2022 року окупанти утримували в антисанітарних умовах, без води та їжі, 367 цивільних. Серед заручників було 50 дітей, зокрема кілька немовлят – найменшому було півтора місяця. 11 осіб померли, не витримавши нелюдських умов. Десятьох розстріляли російські окупанти.

У результаті військової агресії всі 173 обійстя в селі Ягідному зазнали пошкоджень, 16 із них зруйновані. Крім того, було знищено об’єкти комунальної власності – будинок культури та фельдшерський пункт. Зазнала значних руйнувань будівля школи.

Як повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, за минулий рік завдяки фінансуванню з державного та обласного бюджетів, завдяки волонтерам, уряду Латвії, який виділив кошти на будівельні матеріали та відновлення осель, відремонтовано понад 100 помешкань.