ЗСУ за допомогою HIMARS знищили ешелон окупантів із понад 40 вагонів, який прибув із Криму на Херсонщину

У ніч із п’ятниці на суботу високоточним ударом HIMARS було знищено залізничний ешелон з більш як 40 вагонів, який прибув із Криму з живою силою, технікою та боєприпасами на залізничну станцію Брилівка Херсонської області.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомив голова Громадської ради при Одеській ОДА – речник начальника ОВА Сергій Братчук. «Втрати живої сили склали – близько 80 – 200-их та 200 – 300-их», – ідеться в повідомленні. За даними розвідки, загинули всі машиністи й інженери компанії «российские железные дороги», які супроводжували вантажі.