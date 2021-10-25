На газопроводе в России произошел выброс метана. Его заметили на снимках из космоса

Во время ремонтных работ на газопроводе в Нижегородской области, принадлежащем «Газпрому», 5 октября произошел мощный выброс метана.

Об этом пишет Bloomberg.

На выброс метана первой обратила внимание компания Kayrros SAS, занимающаяся анализом данных со спутниковых снимков. «Газпром», отвечая на запрос о выбросе, заявил, что во время ремонта газпровода была сброшена незначительная часть газа, «которую было технически невозможно хранить».

Параметры сброса российский газовый монополист не уточнил. В Kayrros SAS предполагают, что скорость сброса была около 164 тонн метана в час. Если сброс происходил в течение часа, пишет Bloomberg, то его последствия для климата сопоставимы с выбросами от 8000 автомобилей в Великобритании за целый год. Метан, как считается, в краткосрочной перспективе влияет на глобальное потепление более чем в 80 раз сильнее, чем углекислый газ.

Выброс 5 октября стал пятым по масштабам среди выявленных в этом году в российском нефтегазовом секторе, сообщает Bloomberg.

Нефтегазовая отрасль, наряду с сельским хозяйством, — один из основных источников выброса метана. В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) совладелец «Лукойла» Леонид Федун предлагал российским нефтегазовым компаниям создать «метановый клуб», в рамках которого заняться снижением выбросов.

США и ЕС продвигают инициативу по снижению выбросов парниковых газов, включая метан, к 2030 году на 30% от уровня 2020 года. Россия пока не высказала желания к ней присоединиться. // Медуза