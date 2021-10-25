На газопроводе в России произошел выброс метана. Его заметили на снимках из космоса

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Во время ремонтных работ на газопроводе в Нижегородской области, принадлежащем «Газпрому», 5 октября произошел мощный выброс метана.

Об этом пишет Bloomberg.

A methane plume observed by satellite over Russia on Oct. 5.

A methane plume observed by satellite over Russia on Oct. 5. Kayrros SAS

На выброс метана первой обратила внимание компания Kayrros SAS, занимающаяся анализом данных со спутниковых снимков. «Газпром», отвечая на запрос о выбросе, заявил, что во время ремонта газпровода была сброшена незначительная часть газа, «которую было технически невозможно хранить».

Параметры сброса российский газовый монополист не уточнил. В Kayrros SAS предполагают, что скорость сброса была около 164 тонн метана в час. Если сброс происходил в течение часа, пишет Bloomberg, то его последствия для климата сопоставимы с выбросами от 8000 автомобилей в Великобритании за целый год. Метан, как считается, в краткосрочной перспективе влияет на глобальное потепление более чем в 80 раз сильнее, чем углекислый газ.

Выброс 5 октября стал пятым по масштабам среди выявленных в этом году в российском нефтегазовом секторе, сообщает Bloomberg.

Нефтегазовая отрасль, наряду с сельским хозяйством, — один из основных источников выброса метана. В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) совладелец «Лукойла» Леонид Федун предлагал российским нефтегазовым компаниям создать «метановый клуб», в рамках которого заняться снижением выбросов.

США и ЕС продвигают инициативу по снижению выбросов парниковых газов, включая метан, к 2030 году на 30% от уровня 2020 года. Россия пока не высказала желания к ней присоединиться. // Медуза

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