В Рязанской области ведется расследование убийства местного жителя, в котором подозревают двоих его знакомых.

Как сообщает Life, житель города Михайлов, являющийся полным тезкой поэта Александра Сергеевича Пушкина, был до смерти избит собутыльниками.

Следствие установило, что компания любителей спиртного собралась в частном доме еще несколько недель назад и с тех пор не прекращала пагубное занятие. В какой-то момент у собутыльников возникла претензия к Александру из-за его внешнего вида: он носил женскую юбку. Сочтя подобное поведение неприличным, пьяные приятели напали на товарища.

По предварительным данным, выбор Александром ставшего фатальным предмета одежды был обусловлен не нетрадиционными предпочтениями в моде — ему попросту нечего было надеть, и он прикрыл тело тем, что подвернулось под руку. // МК