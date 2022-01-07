Риторика влади Казахстану після вводу російських військ кардинально змінилася: Токаєв наказав стріляти людей без попереджання

Казахстан стикнувся із нападом підготовлених озброєних терористів, — як «місцевих, так і іноземних», заявив президент країни Касим Жомарт Токаєв, і віддав наказ військовим та правоохоронцям стріляти в «терористів» на ураження без попередження.

Він також заявив, що «держава проспала підпільну підготовку терактів», і що переговорів із учасниками протестів не буде, зазначає BBC.

«Які можуть бути переговори із злочинцями, вбивцями, — заявив президент Токаєв у телезверненні. — Нам довелося стикнутися із озброєними, підготовленими бандитами. Як місцевими, так і і ноземними».

За словами президента Казахстану, крім «бойовиків» в останні дні в країні діяли «спеціалісти, натреновані на ідеологічні диверсії».

Відтак, повідомив президент Токаєв, він віддав наказ армії та правоохоронцям «відкривати вогонь на ураження без попередження».

Риторика влади в останні дні кардинально змінилася: ще недавно людей, що вийшли на вулиці, називали учасниками протестів, а у п’ятницю керівник адміністрації Алмати заявив, що «терористи у місті чинять запеклий опір», а державний телеканал «Хабар 24» повідомив, що місто «зачищають від бандформувань».

В Алмати триває спецоперація із зачистки міста, як це називає влада країни.

Про це повідомив державний телеканал «Хабар 24».

За даними МВС Казахстану станом на п’ятницю, під час спецоперацій затримали понад 3 тисячі людей, 26 убиті, 18 поранені.

Перевірити чи уточнити дані про кількість постраждалих та убитих з незалежних джерел поки що неможливо.

Через обмеження зв’язку та вимкнення інтернету інформація з Кахастану надходить уривками.

Ситуація в Алмати та навколо міста

Центральна площа Алмати перетворилася на зону конфлікту зі згорілими будинками й автівками.

Фото, Reuters

Сутички тривають. Люди бояться виходити на вулицю, особливо вночі. Звуки стрілянини та вибухів нагадують, наскільки небезпечно залишати свої будинки.

Загони місцевих жителів блокують в’їзди до своїх сіл навколо Алмати, щоб не допустити мародерства. КПП та імпровізовані загородження блокують в’їзди до Алмати, тому люди використовують вузькі бічні вулички для в’їзду та виїзду з міста.

На заправках великі черги. Мешканці насилу купують їжу, оскільки всі торгові центри, супермаркети, кафе та ресторани зачинені. Працюють лише невеликі магазини.

Через перебої з інтернетом, люди не можуть знімати гроші або поповнювати свої телефонні рахунки.

Стільниковий зв’язок у місті, як і раніше, працює з перебоями.

Солдати ОДКБ

До Казахстану вже прибули перші російські військові.

Членам Ради безпеки ООН надіслали лист генсека ОДКБ Станіслава Зася, в якому той інформує про проведення миротворчої операції на території Казахстану.

«Зважаючи на загрозу національній безпеці та суверенітету Республіки Казахстан та керуючись статтями 2 та 4 Договору про колективну безпеку, Рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення про проведення силами та засобами Військ (Колективних сил) ОДКБ миротворчої операції на території Республіки Казахстан», — йдеться у листі.

Триває перекидання російських десантників до Казахстану з аеродромів у Московської, Іванівської та Улянівської областей РФ, повідомляє міністерство оборони Росії.

Російські десантники вилітають до Казахстану з підмосковного аеродрому

«Підрозділи Повітряно-десантних військ зі складу російського контингенту миротворчих сил ОДКБ перебувають на аеродромах «Чкаловський», «Іваново-Північний», «Ульяновськ-Східний», — йдеться у повідомленні.

Підрозділи ВДВ вантажать у літаки військово-транспортної авіації техніку та озброєння.

Однак, за словами заступника керівника адміністрації президента Казахстану Даурена Абаєва, солдати ОДКБ не братимуть участі у бойових діях

«Місія є миротворчою. Солдати ОДКБ не беруть участі у бойових діях, не займаються ліквідацією бойовиків», — сказав Абаєв в ефірі держтелеканалу «Хабар 24».

«Не треба плутати миротворчу місію із введенням колективних сил оперативного реагування. Бойову частину операції із зачистки міста 6 січня здійснювали сили підрозділів «Аристан, «Арлан», «Беркут» та Міноборони», — додав він.

Позиція США

Своєю чергою Держдепартамент США сподівається отримати від влади Казахстану аргументовану відповідь на те, чим була викликана необхідність введення в країну миротворчого контингенту ОДКБ, повідомив офіційний представник Держдепу Нед Прайс.

Він пояснив, що, на думку Вашингтона, уряд Казахстану має свої власні ресурси для підтримки правопорядку в країні.

Прайс наголосив, що США уважно стежитимуть за будь-якими порушеннями прав людини або замахами на казахстанські інститути з боку іноземних сил.

«Ми сподіваємося, що уряд Казахстану незабаром зможе владнати проблеми, що мають фундаментальний економічний і політичний характер. І, як партнер народу та уряду Казахстану, Сполучені Штати готові продовжувати співпрацю з казахстанською владою та казахстанським народом», — наголосив Нед Прайс.

Блокування інтернету і падіння курсу біткоїну

Надзвичайна ситуація в Казахстані негативно позначилася на світовому ринку біткоїну: блокування інтернету в країні призвело до відключення від нього близько 18% світового майнінгу біткоїну.

Казахстан — друга у світі після Китаю країна з майнінгу цієї криптовалюти.