Россиянин убил жену и трехлетнюю дочь на почве ревности

В Оренбургской области РФ житель села Кваркено на почве ревности убил 20-летнюю супругу и трехлетнюю дочь. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

По данным СУ СКР по региону, днем 12 ноября мужчина поссорился с женой. Он начал ее душить, после чего нанес колото-резаные раны. Также он поступил с трехлетней дочкой, после чего скрылся, но вскоре был задержан.

«К настоящему времени фигурант дела допрошен по существу предъявленного обвинения, проведена проверка его показаний на месте, в ходе следственных действий обнаружено орудие преступления — нож, получены цифровые записи, являющиеся неопровержимым доказательством причастности задержанного к совершению преступления, перед судом возбуждено ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве. // Znak.com