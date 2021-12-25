Россиянина будут судить за читы для World of Tanks с ущербом на ₽670 млн.

На екатеринбуржца Андрея Кирсанова компания Wargaming (разработчик игр World of Tanks и World of Warships) подала в суд. Разработчик считает, что он продавал чит-программы, позволяющие получать преимущество в игре.

Wargaming заявляет, что им был нанесен ущерб в размере 670 миллионов рублей.

«В суде мы будем ходатайствовать о приобщении результатов [экспертизы, установившей ущерб в размере 670 миллионов рублей] к материалам дела. Создание и продажа программ, нарушающих правила игр и их внутреннюю экономику, — это такое же преступление, как кража или мошенничество, и противодействовать им нужно в правовом поле», — заявил представитель компании Wargaming Никита Кузнецов изданию «Коммерсант».

Ранее к подобного рода ответственности еще никого не привлекали. Уголовное дело в отношении Кирсанова уже начал рассматривать Черемушкинский районный суд Москвы, 27 декабря его будут разбирать по существу. // Znak.com