Средиземноморские пляжи Израиля закрыли из-за разлива нефти

Правительство Израиля советует гражданам не посещать все средиземноморские пляжи с севера до юга из-за загрязнения в результате разлива нефти.

Об этом сообщает местное издание The Times of Israel.

Совместная рекомендация министерства здравоохранения, внутренних дел и охраны окружающей среды призывает людей “не ходить [на пляжи], чтобы плавать, заниматься спортом или отдыхать до дальнейшего уведомления от властей”.

Рекомендация распространяется на все пляжи от Рош-Ханикры на границе с Ливаном до Зикима на границе с Газой.

Причина разлива десятков тонн нефти, одного из самых серьезных экологических бедствий в Израиле за последние десятилетия, до сих пор неясна. Министр по охране окружающей среды Гила Гамлиэль сказала, что нефтяное пятно был обнаружено неделю назад примерно в 50 километрах от побережья, и что одно из 10 судов, которые находились в этом районе в то время, могло быть причастно к экологической катастрофе.

Сейчас очисткой воды и берега занимается армия. // Буквы