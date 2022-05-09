Таємнича смерть чергового мільярдера в Росії: пишуть – лікував похмілля у шамана
Колишній топ-менеджер «Лукойлу» знав шамана давно і регулярно користувався його послугами.
Колишній топ-менеджер «Лукойлу» мільярдер Олександр Суботін помер у Митіщах, імовірно, після антипохмільного сеансу з шаманами.
Як повідомляє Telegram-канал Mash, шаман і його дружина приймали клієнтів у звичайному приватному будинку, пропонуючи їм «лікування» отруйною жабою.
«Робили надріз на шкірі, капали туди отруту жаби — і після блювоти пацієнту нібито ставало краще. Ще викликали духів, приносили в жертву звірів і купали заблудших у крові півнів», — зазначає видання.
Mash стверджує, що Суботін сім’ю шамана знав давно й регулярно користувався їхніми послугами.
«І ось прийшов до них у черговий раз — лікувати похмілля. Раптово йому стало недобре — заболіло серце. Господар вирішив не викликати швидку, дав корвалол і уклав бізнесмена спати в підвал. Там чоловік і помер. Поліції, що приїхала подружжя шаманів сказало, що з померлим просто дружили», — сказано в повідомленні.
Зазначимо, що офіційних підтверджень цієї інформації поки не надходило. Олександр Суботін — колишній член правління ТОВ «Торговий дім Лукойл» і рідний брат екс-віце-президента «Лукойлу» Валерія Суботіна. // УНІАН
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