Таємнича смерть чергового мільярдера в Росії: пишуть – лікував похмілля у шамана

Колишній топ-менеджер «Лукойлу» знав шамана давно і регулярно користувався його послугами.

Колишній топ-менеджер «Лукойлу» мільярдер Олександр Суботін помер у Митіщах, імовірно, після антипохмільного сеансу з шаманами.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, шаман і його дружина приймали клієнтів у звичайному приватному будинку, пропонуючи їм «лікування» отруйною жабою.

«Робили надріз на шкірі, капали туди отруту жаби — і після блювоти пацієнту нібито ставало краще. Ще викликали духів, приносили в жертву звірів і купали заблудших у крові півнів», — зазначає видання.

Mash стверджує, що Суботін сім’ю шамана знав давно й регулярно користувався їхніми послугами.

«І ось прийшов до них у черговий раз — лікувати похмілля. Раптово йому стало недобре — заболіло серце. Господар вирішив не викликати швидку, дав корвалол і уклав бізнесмена спати в підвал. Там чоловік і помер. Поліції, що приїхала подружжя шаманів сказало, що з померлим просто дружили», — сказано в повідомленні.

Зазначимо, що офіційних підтверджень цієї інформації поки не надходило. Олександр Суботін — колишній член правління ТОВ «Торговий дім Лукойл» і рідний брат екс-віце-президента «Лукойлу» Валерія Суботіна. // УНІАН