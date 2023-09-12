Цими вихідними виборці Швейцарії проголосували проти сонячних панелей

У Швейцарії, як відомо, люди не лише обирають собі керівництво, а й визначають, наприклад, яким бути військовому бюджету? Чи як має виглядати майбутнє національної енергетики? Цими вихідними виборці кантону Вале відкинули ідею запровадження прискореного режиму узгодження проектів щодо будівництва «сонячних парків» на гірських вершинах.

Це, як пишуть швейцарські газети, дуже сповільнить темпи реалізації таких проектів. Народна обачність може мати більш ніж далекосяжні наслідки для всієї національної енергетичної політики, зазначає виданні SWI swissinfo.ch. Внеділю 10 вересня 54% виборців кантону Валі відхилили постанову, схвалену кантональним парламентом на виконання федерального законодавства, покликаного спростити та прискорити темпи узгодження, будівництва та введення в дію альпійських «сонячних парків». Явка виборців становила 35,72%.

Уточнимо, що ще в лютому 2023 року кантональний парламент кантона Валі схвалив відповідні поправки до місцевого законодавства переважною більшістю голосів. Проте проти більш ліберальних норм будівництва у горах сонячних «парків» виступив альянс лівих партій та рухів, організація правої Швейцарської народної партії регіону Нижнього Вале (SVP) та низка екологічних асоціацій. Вони організували референдум та перемогли.

На думку парламенту та уряду кантону першою інстанцією, що відповідає за видачу допусків та дозволів на будівництво в горах комплексів фотоелектричних систем, мала стати Державна рада (уряд) кантону. Він мав би замінити собою кантональну будівельну комісію, яка зазвичай видає дозволи на будівництво поза офіційними зонами забудови. Уряд сподівався цим прискорити процедури видачі дозволів на реалізацію відповідних проектів.

Противники — альянс захисників навколишнього середовища та прихильників лівої Партії зелених та правої Швейцарської народної партії — перетворили юридичне, процедурне питання на ширше випробування громадської думки за допомогою простого питання: Ви за чи проти альпійських сонячних парків? І ось народ на референдумі поховав такі плани, швидше за все, тому, що нові правові норми в цій галузі фактично зводили нанівець усі можливості в плані подання скарг. Це означало, що енергетичні проекти не зупинялися автоматично відразу у разі заперечень.

За оцінками ЗМІ, цей референдум став першою перевіркою того, як виборці ставляться до програми федерального уряду щодо прискорення темпів переведення країни на відновлювані джерела енергії. «Підсумки голосування підтверджують, що цей гірський кантон — за винятком німецькомовного регіону Верхній Валі та низки інших муніципалітетів та громад, які проголосували „за“ — не хоче мати у себе по горах сонячних електростанцій. Народ зажадав: не чіпайте гори, поки всі існуючі будівлі не використані під цілі максимально», — пише регіональна газета Le Nouvelliste.

Газета Le Temps вважає, що жителі Валі проголосували «серцем та очима», надіславши федеральній владі в Берні чіткий сигнал: «Чудового вирішення проблеми прискорення так званого „енергетичного переходу“ не існує». У зв’язку з необхідністю нейтралізувати можливий дефіцит електроенергії в майбутній зимовий період федеральний кабмін прагне прискорити темпи введення в дію фотоелектричних систем. Відповідно до плану розвитку сонячної енергетики, прийнятого парламентом (так званий план «Сонячний експрес»), було передбачено перехідний етап, який триватиме до кінця 2025 року. Тим, хто за цей час почне запроваджувати сонячну енергетику, федеральний уряд обіцяв щедрі субсидії.

Більш тривалий процес погоджень

Так що тепер? Цей референдум став кінцем усіх проектів щодо будівництва альпійських сонячних електростанцій? Звичайно, ні! Всі вони все ще можуть бути реалізовані, у тому числі й у кантоні Валі. Однак тепер їм, ймовірно, доведеться проходити триваліший процес погоджень, стикаючись з більш активною протидією громадян на місцях. Крім того, жодних гарантій щодо отримання федеральних коштів прихильники сонячної енергетики в Валі не отримають. «Недільне голосування в кантоні Валі ясно показує, що початкова ейфорія пройшла, і що золота лихоманка в енергетичній політиці затихла», — пише газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

«Франкомовний Вале вважався значно прогресивнішим за інші регіони, і ось тепер саме він і гальмує урядовий «Сонячний експрес», — продовжує NZZ. Прямого впливу на інші регіони Швейцарії результати цього референдуму не вплинуть. Реалізація «сонячного наступу», рішення про яке прийняв Берн, як і раніше, залишається в компетенції суб’єктів федерації, а то й взагалі муніципальних утворень, тобто розвиток сонячної енергетики в будь-якому випадку має й надалі йти відповідно до місцевого законодавства, що регулює кадастр і виділення земель під забудову

Нові атомні електростанції?

А ось які питання виникнуть, так це питання, наприклад, взагалі про доцільність встановлення в горах таких «сонячних парків», питання про стратегію Швейцарії в галузі сонячної енергетики і про місце і роль цієї технології в загальній структурі так званого «енергетичного переходу» від копалин джерел енергії до відновлюваних екологічних джерел. «Підсумки голосування у Валі не стали висловленням недовіри народу до самої ідеї виробництва сонячної енергії в горах, але все ж таки для перспектив всього енергопостачання Швейцарії цей вотум став явною невдачею», — пише газета Tages-Anzeiger.

«Забезпечення надійного енергопостачання країни значною мірою залежить від темпів розвитку саме сонячної енергетики, а особливо в Альпійському регіоні. Федеральний парламент вважає так само — і тому восени 2022 року він поспішив ухвалити в авральному порядку спеціальний закон. Наразі з’ясовується, що у багатьох жителів Валі взятий темп викликає дискомфорт. Одне з очевидних питань полягає й у тому, чи змінить свій курс у цій галузі новий міністр енергетики Альберт Решті, зусиллями якого закон про „Сонячний експрес“ і був проведений, щоб не сказати пропхнуть через парламент».

Як вказує далі це цюріхське видання, «Альберт Решті явно намагався звести під дахом цього закону різні інтереси, намагаючись знайти компроміс між енергопостачанням та імперативами захисту навколишнього середовища, що є дуже непростим завданням. А зараз народний опір слід очікувати навіть у галузі подальшого розвитку потенціалу ГЕС. Ну і ще одним важливим результатом голосування у Валі може стати новий раунд дискусій щодо доцільності будівництва в країні нових атомних електростанцій».

Що стоїть на коні?

Газета Tages-Anzeiger погоджується з тим, що результат голосування в кантоні Валі може зіграти на руку прихильникам будівництва нових АЕС. «Але навіть якщо Швейцарія і почне їх будівництво, до мережі вони будуть підключені лише через 20 років», — додала газета. Велика проблема в Швейцарії, продовжує Tages-Anzeiger, полягає в тому, що коли люди говорять про національне енергопостачання, багато хто все ще не розуміє, що реально поставлено на карту. «Потреби енергії постійно зростають, у тому числі й через електрифікацію автомобільного парку та масову установку теплових насосів».

«За оцінками швейцарських енергетиків через 30 років Швейцарія споживатиме близько 80 терават-годин (ТВтч) електроенергії на рік — сьогодні цей показник становить лише 60 ТВтч. Закриття атомних електростанцій за той же період буде рівноцінним втрати 30 ТВтч. Таким чином, Швейцарії необхідно буде за рахунок нових джерел енергії отримувати щонайменше 50 ТВтч. І це, як то кажуть, медичний факт. Причому ця енергія має бути CO₂-нейтральною і вона якнайменше повинна буде надходити з-за кордону».

Нарощування обсягів сонячної енергії є одним із основних пунктів нинішньої енергетичної стратегії уряду. Альпійські «сонячні ферми» задумані як ключовий елемент цієї стратегії. Вже з кінця 2025 року вони мають давати 2 ТВтч на рік, що було б достатньо для постачання 500 тис. домогосподарств. І ось тепер зовсім неясно, наскільки легко може бути досягнуто цієї мети. З погляду газети Tages-Anzeiger альтернативи тут однаково немає. «Сонячний експрес» повинен і продовжуватиме свій рух, хоч і трохи повільніше, ніж планувалося», — резюмує ця газета.