У Мексиці картель намагався відбити затриманого поліцією наркобарона: десятки загиблих

У Мексиці в північному штаті Сіналоа члени картелю намагалися звільнити затриманого поліцією наркобарона Овідіо Гусмана Лопеса, що викликало заворушення на вулицях і спалах насильства, і в сутичках загинули щонайменше 19 підозрюваних злочинців та 10 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Мексиканські сили безпеки схопили Гусмана, 32-річного сина ув’язненого “злодія в законі” Хоакіна “Ель Чапо” Гусмана, рано вранці в четвер, що викликало багатогодинні заворушення та перестрілки з членами банди, розповів міністр оборони Луїс Кресенсіо Сандоваль.

Він додав, що Гусмана витягли на гелікоптері з будинку, де його спіймали, і доставили в Мехіко, а потім – до федеральної в’язниці суворого режиму.

Арешт спонукав могутній картель Сіналоа, який колись очолював сам Ель Чапо підпалювати автомобілі, блокувати дороги та атакувати сили безпеки в Куліакані та його околицях.

Глава Міноборони додав на прес-конференції, що в ході операції у четвер було заарештовано ще 21 особу, при цьому повідомлень про загибель мирних жителів не надходило.

Президент Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що найближчим часом не планується екстрадувати Овідіо до США, де його батько знаходиться у в’язниці суворого режиму після того, як був екстрадований у 2017 році та визнаний винним у суді Нью-Йорка.

За словами Сандовала, наразі в Сіналоа на тихоокеанському узбережжі Мексики залишиться посилена присутність служби безпеки для захисту населення, і до регіону вирушить ще 1000 військовослужбовців.

Штати вимагали екстрадиції Гусмана протягом багатьох років. У 2021 році Держдеп оголосив винагороду у розмірі 5 мільйонів доларів за інформацію, яка призвела до його арешту та засудження.

Гусман, відомий під прізвиськом “Миша”, був звинувачений у США у змові з метою незаконного обігу кокаїну, метамфетаміну та марихуани до Штатів. Мексиканський наркобарон керував лабораторіями з виробництва метамфетаміну в Сіналоа.

За даними Держдепу, є інформація про те, що він замовив кілька вбивств, зокрема популярного мексиканського співака, який відмовився виступати на його весіллі.

Управління боротьби з наркотиками США вважає, що картель Сіналоа разом з ще однією бандою несе відповідальність за більшу частину фентанілу в Штатах.