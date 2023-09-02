У Москві масово скасовують авіарейси та евакуюють Київський вокзал

В російській столиці скасували понад 20 рейсів, ще 19 затримано – причина невідома.

В російській столиці масово скасовують авіарейси. Крім того, проводиться евакуація Київського возкалу в Москві.

Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС. Зазначається, що Київський вокзал у Москві евакуюють через повідомлення про загрозу вибуху. Його обстежують.

Водночас у московських аеропортах масово скасовують та затримують авіарейси. Причина – невідома.

“Близько 23 авіарейсів скасовано і 19 затримано в Москві в ніч на 3 вересня, випливає з даних сервісу “Яндекс Розкладу”. За даними на 0:26 в аеропорту Внуково скасовано 6 рейсів, ще 5 затримано, у Шереметьєво затримуються 6 рейсів. У Домодєдово затримано 8, ще 17 скасовано”, – йдеться у повідомленні. // УНІАН