У Північній Кореї стратили семеро людей за перегляд та продаж південнокорейських музичних відео

Після повідомлень про те, що у Північній Кореї розстріляли контрабандиста, який ввіз до країни копії південнокорейського серіалу «Гра в кальмара», і заслали в трудові табори школярів, що його дивилися, з’явилася ще одна новина, що шокує.

Як пише видання The New York Times з посиланням на правозахисні організації, у КНДР розстріляли вже щонайменше сімох людей за перегляд та продаж південнокорейських музичних відеокліпів.

Іноді страти проводилися публічно — як попередження іншим. І на розправах змушували бути присутніми родичів жертв.

Відео в популярному жанрі K-pop керівник КНДР Кім Чен Ин називав «злоякісною пухлиною», що псує «одяг, зачіски, мову та поведінку» молодих людей у Північній Кореї.

Тим часом країна поринула в жалобу у зв’язку з 10-ми роковинами смерті попереднього лідера нації — Кім Чен Іра, батька Кім Чен Ина. Він помер 17 грудня 2011 року. Людям заборонили протягом 11 днів сміятися, розважатися, пити алкоголь та «виявляти будь-які ознаки щастя». Порушники будуть заарештовані як ідеологічні злочинці.

А безпосередньо 17 грудня заборонено навіть купувати продукти. // Ганна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТИ»