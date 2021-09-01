У Польщі затримали польсько-українську банду викрадачів авто

Затримано трьох громадян України і трьох громадян Польщі, які викрадали транспортні засоби, скуповували крадене та займалися наркозлочинністю.

Поліція з Катовиць разом із антитерористичним підрозділом та прикордонниками затримали шістьох членів польсько-української злочинної групи, яка займалася викраденням автомобілів та мотоциклів, скупкою викрадених автомобілів та наркозлочинністю.

Затримані – троє українців та троє поляків. Правоохоронці вилучили у них чотири мотоцикли та автомобіль, автозапчастини, 1,5 кг амфетаміну, марихуану та готівку. Про це у середу повідомили у сілезькій поліції.

Справою банди, учасники якої з 2020 року по всій країні займалися крадіжками транспортних засобів та скупівлею викрадених автомобілів та запчастин до них, з квітня займалися співробітники кримінального відділу головного штабу поліції Сілезького воєводства. Розслідування контролювала районна прокуратура в Мишкуві.

«Слідчі відпрацювали злочинну групу та зібрали докази, а потім приступили до арешту. Їм допомагали поліцейські з Незалежного підрозділу боротьби з тероризмом у Катовицях, а також офіцери прикордонної служби з Гребенного та Руди-Шльонської. В результаті скоординованої акції в кількох містах Сілезії та Малопольщі загалом було заарештовано шість чоловіків – трьох громадян України та трьох громадян Польщі», – повідомили в поліції.

Під час обшуків правоохоронці вилучили, зокрема, чотири мотоцикли та легковий автомобіль, а також автозапчастини вартістю приблизно 500 тисяч злотих. Вони також виявили електронні пристрої, що використовуються для крадіжки транспортних засобів, та 56 000 злотих готівкою. Силовики також виявили 1,5 кг амфетаміну та 300 грамів марихуани, а також обладнання, що використовується для професійного вирощування коноплі.

Усім чоловікам висунуті обвинувачення. Двох громадян України взято під тимчасовий арешт. Решта затриманих потрапили під нагляд поліції. // Польське радіо