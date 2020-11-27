В России украинского футболиста хотят посадить на 16 лет
Для бывшего профессионального футболиста с Украины Василия Василенко прокуратура запрашивает 16 лет колонии строгого режима.
Обвинения ему предъявлены в России по делу о шпионаже.
Оглашение приговора назначено на 7 декабря.
Версию следствия не разглашают из-за секретности представленных в деле сведений. Но по данным источника РИА Новости, спортсмен попытался приобрести в России списанное военное оборудование по поручению Минобороны Украины.
Футболист не признает себя виновным. // МКTweet