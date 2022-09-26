В России мужчина открыл стрельбу в военкомате, отправив военкома в реанимацию

В городе Усть-Илимске Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате, ранив военкома. Телеграм-каналы опубликовали видео инцидента: на нем человек, стоящий на сцене в небольшом зале, стреляет в мужчину за кафедрой, после чего тот падает, а собравшиеся выбегают из помещения.

Военный комиссар района Александр Елисеев находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, заявил глава региона Игорь Кобзев. Вскоре после инцидента сообщалось, что военком был убит, но эта информация не подтвердилась.

Стрелявший задержан — это 25-летний местный житель. На видео после задержания, которое опубликовала Baza, он называет свое имя — Руслан Зинин. Baza пишет, что он должен был быть мобилизован; перед тем, как открыть стрельбу, он якобы сказал «Никто не будет воевать» или «Сейчас все поедем домой».

Мать Руслана Зинина рассказала Astra, что повестка о мобилизации пришла не ему, а его лучшему другу, не служившему в армии, из-за чего он был «очень расстроен». Утром мужчина сказал своей бабушке, что уходит в военкомат добровольцем, передает издание. // Медуза