«Загажены туалеты и дома»: эвакуированные жители Белгородщины пожаловались губернатору на свинское поведение российских военных-мародеров

«Они живут в наших домах, ведут безобразный образ жизни, алкоголь и прочее остается в виде мусора и грязи, загажены туалеты и дома, воруются личные вещи и имущество», — написала жительница Новой Таволжанки Шебекинского городского округа под сегодняшним постом губернатора области Вячеслава Гладкова.

На этот комментарий обратила внимание «НеМосква».

По ее словам, военнослужащие РФ проникают во многие дома. «Из нашего гаража был украден квадроцикл, который теперь часто видят в округах Новой Таволжанки. Кроме этого люди жаловались на украденный прицеп», — пишет жительница. Она просит губернатора разобраться с этой проблемой: «Мы не хотим, чтобы наши дома, которые и так пострадали от действий ВСУ, теперь были ещё пристанищем для безобразий наших защитников!».

Ранее о таком же поведении российских военных массово рассказывали жители украинских населённых пунктов, захваченных армией РФ.

В комментариях к постам Гладкова также сообщают о мародерстве. «Многие люди не уезжают из своих домов хотя бы потому, что есть такие твари, которые выносят все, вплоть до утюжка для волос», — рассказала одна из жительниц.