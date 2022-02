Какую роль военно-морской флот России может сыграть в случае вторжения российских войск в Украину

По мере того как Россия наращивает свое военное присутствие у границ Украины, а российские и американские дипломаты продолжают переговоры о «гарантиях безопасности», напряженность растет не только на земле, но и на море. Группировка российских больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов вошла в Средиземное море, где 24 января начались военные учения НАТО Neptune Strike 2022.

Россия заявляет, что ее корабли также собираются участвовать в учениях – вслед за только что завершившимися учениями в Черном море. Как полагают эксперты, несмотря на эти заявления, часть российских десантных кораблей, пришедших с севера в Средиземноморье, может также отправиться к берегам аннексированного Крыма. Так ли это – станет ясно, если российская группировка пройдет через Босфорский пролив.

Вместе с этим Россия перебрасывает из Балтийского моря и быстроходные патрульные катера проекта 03160 «Раптор» – их везут по земле, и эти катера попали на видео, которое было выложено в тиктоке.

Hull 002 which is part of the Baltic Fleet. Safe to assume the other 3 are also boats from there, which means 4 of their 9 Project 03160 Raptors are on the move. pic.twitter.com/w4IfmL8ty2

