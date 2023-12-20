“Всі дуже незадоволені та втомилися від Орбана”. Чи може Євросоюз позбавити Угорщину права голосу під час обговорення допомоги Україні

Євросоюз схвалив 12-й пакет санкцій щодо Росії, а тепер він має узгодити новий пакет фінансової допомоги для України. Йдеться про 50 мільярдів євро, які мають бути виділені на чотири роки. Лідери ЄС намагалися зробити це під час саміту минулого тижня, але тоді проти виступив угорський прем’єр Віктор Орбан. Видання Financial Times з посиланням на джерела пише, що через це Євросоюз може позбавити Угорщину права голосу.

Для цього необхідно задіяти сьому статтю договору про Європейський Союз. Вона дозволяє позбавляти країну права голосу у разі загрози “серйозного порушення якоюсь державою-членом цінностей” Євросоюзу. Важливо відзначити, що цей процес може заблокувати будь-яка інша країна ЄС, але, як пише Financial Times, Угорщина наразі не має гарантованих союзників.

Одна з тих, хто виступив за позбавлення офіційного Будапешта права голосу – депутат Європарламенту від Литви Раса Юкнявічене.

“Наші юристи повинні знайти легальні шляхи, як зупинити руйнування всередині та зовні. На кого працює Орбан? На Путіна. І чому ЄС не робить нічого, щоб зупинити його? Хіба ви не бачите, як ЄС руйнують зсередини? Ми бачимо, і я говорю це. На жаль, інструменти, щоб зупинити його, надто слабкі. Це погана відповідь, тому що люди хочуть бачити ефективний ЄС. Так не може продовжуватися”, – заявила Юкнявічене.

Телеканал “Настоящее время” запросив Расу Юкнявічене до ефіру, щоб докладніше розпитати, які шанси позбавлення Угорщини права голосу і чи підуть на це дві третини країн Євросоюзу.

“Ситуація така неординарна, тому що процедура ця нелегка і, напевно, ще деякі держави не дозріли до цього, – зазначила депутат. – [Для позбавлення права голосу держави – члена ЄС] потрібно 72% усіх держав-членів Європейського союзу, у складі яких було б не менше 65% населення Європейського союзу. Але це можна, якщо буде політична воля. Що вже починаються такі розмови, про це говорять – це вже сигнал. І, звичайно, всі дуже незадоволені і втомилися від Орбана».

Раса Юкнявічене нагадала, як минулого тижня під час голосування щодо початку переговорів з Україною про вступ до ЄС Віктор Орбан залишив залу засідання – не скористався правом вето, але й не став голосувати “за”.

“Я навіть думаю, що Орбан якось згуртував весь склад Європейської ради, що залишився – і всі 26 проголосували “за”. [До цього] і Австрія трошки говорила, що, можливо, ще не час для України, і зі Словаччини сигнали приходили (До речі, військову допомогу вони зупинили.) Тож Орбан повинен теж подумати, що іноді вже не працює його шантаж”, – розмірковує депутат.

Відповідаючи на запитання, чому вона вважає, що Орбан “працює на Путіна”, Юкнявічене розповіла, що її угорські колеги зазначають: прем’єр-міністр Угорщини “один ухвалює рішення щодо Росії”. “Немає там якоїсь колегіальності. Навіть його партія, його близькі люди не завжди знають, що він вирішить, а хто знає, може, є якісь досьє [на нього у Путіна], – припускає співрозмовниця.- Ми знаємо тільки, що Угорщина отримує і купує газ досі, там винятки зроблені були.У них “Росатом” будує атомну станцію досі. Напевно, є якісь фінансові зв’язки, не знаю, особисті чи угорського бізнесу і так далі. Він цей шантаж використовує і для того, щоб отримати гроші від Європейського союзу – ті , які були призначені після пандемії щодо відбудови держави, їх усі держави майже вже отримали або отримують, а щодо Угорщини Європейський суд сказав, що можна ці гроші не давати, якщо держава не веде відповідно до закону, особливо щодо верховенства права і не дотримується демократичних принципів”. Угорщина вже кілька разів блокувала виділення Євросоюзом економічної допомоги Україні, востаннє це сталося 15 грудня 2023 року. Прем’єр-міністр Віктор Орбан вважав, що Україна не має отримувати такі великі суми з бюджету ЄС, оскільки вона не є частиною блоку. До розгляду цього питання повернуться наприкінці січня 2024 року.

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Джерело: currenttime.tv