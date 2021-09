История одного удивительного побега чехословацких пилотов на Запад сразу на трех пассажирских самолетах

Семьдесят лет назад, 24 марта 1950 года, чехословацким пилотам, ранее сражавшимся в составе ВВС Великобритании, удалось совершить уникальный побег за «железный занавес», одновременно перелетев в Западную Германию сразу на трех пассажирских самолетах.

Олдржих Долежал, фото: Архив Тома Долежала

Это не было захватом – заговорщики сами входили в состав экипажей, а к подготовке тайной операции были подключены и наземные службы. На этот момент компартия Чехословакии уже два года полностью контролировала страну, и в отношении тех, кто воевал с нацистами на Западе, шли репрессии.

«Отец после войны вернулся в Чехословакию, начал работать в авиакомпании «Чехословацкие авиалинии», познакомился с моей матерью. Он был летчиком Королевских ВВС, открыто высказывал прозападные взгляды и знал, что будет арестован – как это уже произошло с его товарищами. Поэтому он решил бежать», – рассказал «Чешскому Радио» сын одного из пилотов Том Долежал. Во время войны его отец Олдржих был командиром экипажа, потопившего немецкий теплоход Alsterufer.

В марте 1950 года он сидел за штурвалом «Дакоты», следовавшей из Братиславы в Прагу. Однако в столицу Чехословакии борт не прибыл, приземлившись в Баварии. Там же, на американской авиабазе «Эрдинг» под Мюнхеном, сели еще два самолета. Это были рейсы Брно – Прага и Острава – Прага. Их пилотировали Ладислав Светлик и Витт Ангеттер. Среди членов экипажей были Борживой Шмид, Станислав Шаха, Камил Мраз и Виктор Попелка. Решительности бывшим военным летчикам было не занимать, и они пошли на риск.

Сын летчика Том Долежал, фото: Архив Тома Долежала

«Перед этим Чехословакия уже ввела меры, призванные помешать пилотам, ранее служившим на Западе, совершать подобные побеги. Действовал запрет на полеты с такими пилотами членов их семей, чтобы снизить возможность того, что они улетят за границу», – рассказывает автор книги «Истории «железного занавеса»», публицист Лудек Навара.

Разумеется, заговорщики это учитывали и посадили своих жен, невест и других членов семьи в самолеты своих коллег, а некоторые супруги зарегистрировалась под своими девичьими фамилиями. На палубе находился и сам Том, которому тогда исполнилось всего шесть месяцев. «Отец об этом никогда не рассказывал. Когда мы поселились в Лондоне, там собралось небольшое землячество чехословаков, воевавших в Королевских ВВС. Из их разговоров я постепенно все и узнал. А для отца это были горькие воспоминания», – рассказывает Том Долежал.

Позывной «Путь к свободе»

Воздушное судно, вылетевшее из Брно, было заполнено до отказа – на борту находился 31 человек. Капитаном экипажа был Йозеф Клеснил, тоже бывший британский пилот, который ничего не знал о планах своего товарища Витта Ангеттера. Когда тот взял курс на Мюнхен, Клеснил не стал ему мешать, лишь пожалев, что не был посвящен в заговор – его семьи на борту не было. Через месяц он вместе с родными сбежит через Шумавские горы и тоже в результате осядет в Лондоне. В деле участвовала и стюардесса Лида Шкорпикрова, которая отвлекала внимание капитана, когда телеграфист Камил Мраз направил пистолет на бортмеханика-коммуниста.

На палубе самолета, следовавшего из Остравы, находилась делегация членов компартии, приглашенная в Пражский Град к Клементу Готвальду. Как рассказывают очевидцы, функционеры, осознав, куда они на самом деле прилетели, опасливо снимали партийные значки и прятали партбилеты.

Фото: Архив Тома Долежала

Самолеты летели на Мюнхен с позывными The way to freedom. На их палубах в Баварию попало в общей сложности 85 человек – помимо заговорщиков из числа членов экипажа и пассажиров, там находились и те, кто ничего не знал. В итоге 27 человек осталось на Западе, остальные вернулись на родину. В самолете, летевшем из Братиславы, находилась мать знаменитой фигуристки, двукратной чемпионки мира Аи Врзанёвой. Сама спортсменка к тому времени уже стала «невозвращенкой», оставшись за границей после тура по Европе.

«Позже ее дочь вспоминала, что рядом с женщиной сидел пассажир, который очень сокрушался, повторяя: «Я бы так хотел остаться на Западе, мне так хочется тут жить! Но я не знал, что такое произойдет, у меня дома семья, и, к сожалению, я должен вернуться». И потом он уехал в Чехословакию», – рассказывает Лудек Навара.

Весь экипаж Олдржиха Долежала, состоявший из пилотов Королевских ВВС, остался за рубежом, как и стюардесса Эва Выслоужилова. Самолет из Братиславы вылетел последним из трех, и Долежал боялся, что власти уже что-то заподозрят и перехватят его над советской зоной Австрии, поэтому от Линца «Дакоту» сопровождали американские истребители. В целом полет прошел спокойно – находившиеся на борту словаки мирно подкрепляли свои силы колбасой и сливовицей.

Уже после приземления на авиабазе один из агентов госбезопасности с криком «Предательство!» выхватил пистолет и помчался к кабине пилотов. Однако летчики по совету американцев заблокировали дверь, и попасть туда он не смог. Оружие у гэбэшника отобрал американский полицейский.

Фильм «Похищение»

Эмигрировавшие чехословацкие летчики в результате смогли остаться в профессии – они работали на пассажирских авиалиниях Великобритании. Вит Ангеттер позже перебрался в США.

Тщательно спланированная операция

Побегов за «железный занавес» из социалистической Чехословакии было немало. Чем был уникален именно этот, поясняет Лудек Навара: «Эта была тщательно спланированная операция, которая готовилась в разных точках тогдашней Чехословакии и была успешно доведена до финала. Она имела серьезные последствия для воздушного сообщения и пилотов. Кроме того, власти провели достаточно фантасмагорическую пропагандистскую кампанию в СМИ и даже сняли фильм «Похищение»». В киноленте побег трактовался как американский заговор. По этому сюжету, в котором вернувшиеся в Чехословакию пассажиры предстают героями, не сдавшимися империалистам, был также поставлен спектакль.

После событий 24 марта из «Чехословацких авиалиний» уволили всех летчиков, служивших ранее в составе ВВС Великобритании. На борту каждого пассажирского воздушного судна должен был находиться сотрудник госбезопасности, а «неблагонадежным» гражданам просто запрещали пользоваться авиатранспортом. Долгое время Чехословакия настойчиво, однако безрезультатно требовала выдать угонщиков.

Публицист Лудек Навара, фото: Мартина Шнайбергова

Сразу же после коммунистического путча 1948 года на Запад из Чехословакии уехало около 450 бывших британских пилотов. Как уже было сказано, оставшиеся сталкивались с репрессиями – их не только увольняли из армии, но и устраивали провокации, бросали за решетку, пытали.

Отъезд из страны закон Чехословакии трактовал как государственную измену. Суды аргументировали свои обвинительные заключения тем, что им «было точно известно» – за границей беженцы тут же подключатся к борьбе с режимом.

При этом попыток предпринималось немало — пилоты использовали военные, спортивные и транспортные самолеты. Однако одновременный перелет через «железный занавес» на трех пассажирских лайнерах остался в истории как уникальное событие.

Автор: Катерина Айзпурвит; Radio Prague