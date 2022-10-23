Россия потеряла за восемь месяцев войны более 2000 танков и изо всех сил пытается восполнить урон: на заводах ремонтируют древние советские машины, годами хранившиеся под открытым небом. Эра танков во всемирной военной истории еще далека от завершения, но российское военное командование вписывает в эту историю максимально бездарные страницы. Рассказываем, дадут ли России старые танки ощутимое преимущество на поле боя.

«Брови Ильича» снова в бою

Это видео широко разошлось по сети. Депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулёв ходит в сопровождении свиты по цехам бронетанкового ремонтного завода под Читой. Заводу государство приказало в течение трех лет модернизировать 800 старых советских танков Т-62. Депутат с видом крепкого хозяйственника спрашивает о ходе работ сотрудников завода. Большинство из них немолоды, явно ровесники танка Т-62.

Потом рабочих согнали на собрание, и Гурулёв начальственным тоном говорил о важности их труда. «Сегодня от оборонной промышленности зависит успех наших войск, потому что техники набили, наколотили [в Украине] немереное количество… Да, в первый период войны ошибок много наделали… Техники много потеряли, очень много, в том числе и современной», — откровенничает депутат и подчеркивает, что воевать предстоит еще долго. Гурулёв пускается в рассуждения о большом потенциале танка Т-62, якобы получающего сейчас позитивный фидбэк от военных, сражающихся на таких машинах под Херсоном.

На самом деле об использовании на фронтах российско-украинкой войны танков Т-62 известно в основном не из рассказов российских военнослужащих, а из видеоотчетов украинцев, которые захватывают и уничтожают эти машины.

Брошенный российский танк Т-62 на юге Украины, 7 октября 2022 года Фото: Dimitar Dilkoff / AFP / East News

Танк Т-62 был разработан в конце 1950-х годов, его золотой век пришелся на 1960-1970-е. Уже в 1980-х он начал устаревать. Во время Афганской войны стало ясно, что советская бронетехника уязвима от огня ручных противотанковых гранатометов, и Т-62 при модернизации получил модули специальной многослойной защиты. Они крепились на башню танка. В этих модулях через каждые 30 миллиметров располагались пятимиллиметровые стальные листы, пространство между которыми заполнялось пенополиуретаном.

Такое техническое решение должно было обеспечить рассеивание кумулятивной струи при попадании в танк реактивного снаряда. Из-за этого дополнительного бронирования к модернизированной машине Т-62М прилипло прозвище «брови Ильича» — армейские шутники находили внешнее сходство новой башни танка с лицом советского лидера Леонида Ильича Брежнева. Но, несмотря на все модернизации, к началу XXI века танк абсолютно не соответствовал требованиям современной войны. В российской армии Т-62 сняли с вооружения и отправили на базы хранения.

Танк Т-62М в музее КДВО в Хабаровске, Россия Фото: Wikimedia Commons

Первые сообщения о том, что «шестьдесят двойки» едут на войну с Украиной, появились в мае 2022 года и вызвали фурор в медиа и соцсетях. Это событие стало одним из ярких свидетельств глубокого кризиса, в котором оказались и вооруженные силы, понесшие большие потери в технике, и военно-промышленный комплекс, который не в состоянии эти потери адекватно компенсировать.

Весной даже украинские военные не верили, что у россиян дела настолько плохи и они готовы использовать Т-62 в бою именно в качестве танка. Собеседники «Вот Так» в украинской армии в то время предполагали, что такие машины могут стать стационарными огневыми точками — их просто закопают в землю по башню на линиях обороны. Но последующие боевые действия на юге Украины показали, что Т-62 воюют именно как танки — и несут серьезные потери.

Сейчас российская пропаганда пытается объяснить лихорадочное возвращение в строй «шестьдесят двоек» в позитивном ключе. «Обновленные “шестьдесят вторые” по большинству характеристик будут соответствовать уровню находящихся на вооружении танков следующих поколений», – пишет «Российская газета».

Пропагандисты при этом ссылаются на образец танка, выставленный в парке «Патриот» и имеющий модули дополнительного бронирования корпуса и башни, навесную динамическую защиту «Контакт» и противокумулятивные решетчатые экраны. Но, судя по фото и видео из Украины, отправленные в эту страну Т-62 ничем не отличаются от танков времен Афганской войны 1980-х годов.

Базы хранения или могильники для техники?

По состоянию на 2021 год во всех действующих вооруженных силах РФ, а также в вооруженных формированиях самопровозглашенных ДНР и ЛНР имелось около 3000 танков разных моделей. К относительно современным машинам можно было отнести танк Т-72Б3 (1770 штук), танк Т-80БМВ (190 штук) и различные модификации танка Т-90 (360 штук). Итого — 2320 более-менее соответствующих требованиям современной войны машин. Остальные танки — Т-72 и Т-80 старых модификаций, а также Т-64 — у боевиков «ДНР» и «ЛНР».

Брошенный российский танк Т-72 в Краматорске. Украина, 29 сентября 2022 года Фото: Juan Barreto / AFP / East News

Все эти данные являются безнадежно устаревшими, так как молот начавшейся в феврале 2022 года полномасштабной войны расколотил значительную часть российских танковых сил. В октябре 2022 года исследовательский проект Oryx оценивает количество потерянных Россией танков в 1400 единиц (туда, правда, уже входят и танки, снятые в последнее время с баз хранения). При этом Oryx руководствуется в подсчетах лишь документально подтвержденными (фото, видео) данными о потерях. Таким образом, цифры Oryx априори не могут отражать полной картины. При этом командование ВСУ оценивает потери РФ в танках на 18 октября в 2548 единиц уничтоженных и захваченных машин.

Теоретически Россия обладала огромными ресурсами для восполнения сколь угодно серьезных потерь в бронетехнике – это базы хранения тысяч танков, в основном доставшихся России в наследство от Советской армии. Точно оценить количество танков на базах хранения в 2022 году нельзя — самые последние подсчеты бюллетеня The Military Balance относятся к 2014 году. Восемь лет назад на базах имелись более 14 000 танков: 2800 совсем старых Т-54 и Т-55, 2500 тоже устаревших Т-62, 2000 — Т-64, 7000 — Т-72, 3000 — Т-80 и даже небольшое количество (от нескольких десятков до 200) Т-90.

Украинские солдаты разгребают брошенный российский танк Т-90А в cеле Кирилловка в Харьковской области. Украина, 30 сентября 2022 года Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP / East News

Однако на протяжении 2014–2021 годов этот запас был отчасти израсходован. Часть танков Т-64 во время войны на Донбассе 2014–2015 годов было поставлено донбасским сепаратистам. Выбор в пользу Т-64 диктовался в данном случае тем, что этот танк был основной машиной ВСУ. Москва пыталась закамуфлировать свое вмешательство в конфликт, выдавая переданные незаконным вооруженным формированиям танки за их «боевые трофеи». Позднее большое количество Т-62 было передано армии сирийского диктатора Башара Асада, воюющего с повстанцами.

Таким образом резерв российских баз хранения к 2022 году значительно сократился. Но проблема заключается не столько в количестве, сколько в качестве хранения. Собеседник «Вот Так» — бывший российский офицер, воюющий сейчас по идейным соображениям против путинской армии на стороне Украины, — считает, что техника в РФ хранится безобразно.

«На базах хранения танков формально очень много. Но дело не в том, сколько их, а в том, каково их состояние. Они зачатую хранятся под открытым небом. Танк — это сложная система, напичканная электроникой, большим количеством резинок, шлангов, у него орудийный ствол ограниченной годности», — говорит экс-офицер. Он напоминает, что на хранение выводятся не новые танки с заводского конвейера, а машины, уже послужившие в войсках: «Эти танки уже поездили, постреляли на учениях, у них уже изношен ствол. У танкового орудия ствол имеет запас прочности от 250 до 350 выстрелов».

В идеале, «по протоколу», танк должен храниться при соблюдении определенных условий. «Я наблюдал систему хранения танков в одной из дивизий под Питером. Стоит огромный ряд в 50 машин. Над ними навес и трубы воздуховодов, идущие в ствол. И по этим воздуховодам раз в несколько дней гонится сухой воздух в корпус и проветривает всю машину. Но также на фотографиях мы видим хаотично поставленные танки, которые тупо стоят под открытым небом.

При этом прапорщики снимают с них все мыслимые детали — иногда чтобы продать, а иногда чтобы отремонтировать ту технику, которая используется. И что можно из этой кучи набрать подлежащего восстановлению — неизвестно. Я уверен, что соотношение правильно хранящихся танков и танков, хранящихся совершенно неправильно, командованию российской армии неизвестно», — говорит наш собеседник.

Сухой воздух подается в ствол танковой пушки на центральной базе хранения бронетанковой техники Восточного военного округа. Россия, январь 2022 года Фото: Юрий Смитюк / ТАСС / Forum

Ответить на вопрос о соотношении количества пригодных и непригодных танков попытался украинский проект «Милитарный», проанализировавший спутниковые снимки российских баз резерва танков. Исследователи установили, что на этих базах в в августе находились 2075 относительно боеспособных танков, из них 886 на консервации под сухим воздухом, то есть в очень хорошем состоянии. 1304 танка были на хранении в худшем состоянии, но теоретически подлежали ремонту.

Еще 2299 танков были приготовлены к утилизации и совершенно небоеспособны. Итого речь идет о 5678 танках. При этом исследователи оговариваются, что по спутниковым снимкам удалось насчитать 1330 танкомест под крышей, в ангарах. Но понять, насколько эти ангары сейчас заполнены, не представляется возможным.

Таким образом, в августе к отправке на фронт после незначительного ремонта были готовы чуть больше 2000 машин. К этому числу можно добавить несколько сотен танков, еще хранящихся в ангарах. Это примерно столько же машин, сколько уже было уничтожено на фронтах российско-украинской войны.

Россия в состоянии лишь пытаться компенсировать свои потери — и то ценой колоссальных логистических нагрузок. Ни о каком наращивании танковой мощи на фронте не идет и речи. Возможно, осознавая это, российское командование вынуждено обратиться за помощью к режиму Александра Лукашенко. Появляется все больше сообщений о переброске в Россию танков Т-72 ранних модификаций, снятых с баз хранения белорусской армии.

Танки по-прежнему важны

Огромные потери, понесенные российскими танковыми подразделениями на протяжении всей войны, поставили перед военными аналитиками вопрос о том, насколько вообще актуальны танки как вид вооружения в войнах XXI века.

Этот вопрос возникает не впервые. Об уменьшении значения танков как вида вооружений много говорили еще в начале 1990-х, после победоносной операции США и их союзников «Буря в пустыне», закончившейся разгромом иракских войск в Кувейте. Американцы тогда сделали успешную ставку на подавляющее превосходство в воздухе и удары по всей военной инфраструктуре противника высокоточным оружием.

По словам украинского военного эксперта Игаля Левина, базовое предназначение танков в военной науке не изменилось.

«Танки, вопреки расхожему среди обывателей мнению, не должны воевать с другими танками. Хотя такое иногда и случается, и на нынешний [российско-украинской] войне бывали случаи танковых дуэлей. Но миссия танка в другом. Он должен вспороть оборону врага, выйти на оперативный простор и доминировать там. Или же танк поддерживает пехоту в ее действиях. Нельзя использовать танки так, как это делали русские в начале полномасштабного вторжения. У них танки просто шли по дорогам колоннами без охраны и их жгли и «Байрактары», и «Джавелины», и Силы специальных операций, и территориальная оборона, и все кому не лень», — говорит Игаль Левин в беседе с «Вот Так».

«Что такое танк? Это мощная пушка на гусеницах. С его помощью можно решать кучу задач. В здании закрепился противник? Нужно подтянуть туда танк, чтобы он огнем “сложил” это здание. Рейд врага на БМП? Опять же, подтяни танк, открой огонь по ним из танка. Увидел, как вражеские солдаты зарываются в окопах? Открой огонь фугасными снарядами из танка.

Танк — это универсальная штука, незаменимая. И сколько бы танк как вид вооружения ни хоронили, до сих пор его так и не похоронили, а нынешняя война показала, что и не скоро похоронят. Разные страны сейчас презентуют новые танки. Немцы презентовали новый танк «Пантера», американцы — новый танк Abrams X, израильтяне — новый танк Merkava 5 Barak. У Израиля, кстати, были сомнения, нужен ли этот танк, но, изучая нынешнюю [российско-украинскую] войну, они все-таки решили, что да, нужен. Так что танки будут еще долго жить. Японские боевые роботы со школьниками за штурвалами еще не скоро появятся», — убежден эксперт.

Как бы ни сложилась судьба танков в мировой истории, их ближнесрочную перспективу на фронтах российско-украинской войны уже можно разглядеть. Танковые подразделения ВСУ, несмотря на понесенные потери (317 танков, по данным ORYX), стали даже крепче, сполна компенсировав утраченные машины и поставками танков из Центральной Европы, и огромным количеством трофеев, в шутку уже прозванных российским ленд-лизом. Почти 500 танков было захвачено украинцами с начала широкомасштабной войны.

Российские же танковые части получили ряд болезненных ударов, особенно в начале вторжения в феврале-марте, а также во время наступления на Харьковщине в сентябре. Оправиться от этих поражений и вернуть себе наступательную инициативу очень сложно.

Автор: Роман Попков; «Вот Так»