«Не на ту конячку поставив» Як Чкаловська громада пережила окупацію і де тепер її колишній голова Віктор Соловйов

На зв’язку — Віктор Соловйов

Колишній голова Чкаловської громади Віктор Соловйов не приховує, що перебуває на території держави-агресора російській федерації. З ним вдається зв’язатися через месенджер. Експосадовець вважає підозру необґрунтованою і політично зумовленою. За його словами, випадки катувань на території громади йому невідомі, а тих, кого росіяни затримували, називає наркоманами.

— У мене немає жодного бажання взагалі звертатися в історію. Те, що там є підозри, це їхні складнощі. Люди, які залишили людей на самовиживання, нехай зі своєю совістю залишаються.

— Ви чому поїхали?

— Ну а як залишатися, якщо у полон взяла українська влада спочатку? Ви знали про це?

— Розкажіть, будь ласка, я не знала.

— Спочатку ми возили гуманітарку з Харкова, і була ціла спецоперація посеред Чугуєва. Ствол до рота засунули, сім годин протримали зв’язаним, незрозуміло, з яких причин, потім відпустили. Виявилося, банально все. Просто старі рахунки до влади, яка була невгодною районній адміністрації — от і все. Тому не було жодного бажання прислужувати таким людям.

— Кого саме звинувачуєте в тому, що сталося?

— Владу! Конкретно — районну.

— Це хто у нас був тоді?

— Це був Козлітін або Козлятін, як його там правильно, Костянтин. Бог з ним. Він показав свої амбіції, що він фраєр. Я так не вважаю.

— У вас була можливість виїхати до Харкова, ви не були в заручниках ні в кого. Чому ви вирішили?

— А потім було після цього три затримання вже з іншого боку. І там — з пристрастями.

— З якого боку, розкажіть, будь ласка?

— З російської федерації.

— І що було, як це відбувалося?

— Мішок на голову, постріл біля вуха, по ногах і поїхали. Це все дуже просто і показово. Минув понад рік, взагалі немає жодного бажання копатися в цій білизні.

— Ви зараз перебуваєте в росії?

— Так, в росії.

— І попри те, що з вами так вчинили і стріляли біля голови, ви…

— Послухайте, я ж вам пояснив не випадково. Спочатку було те ж саме, тільки з українського боку. Тільки на питання, що це було, ніхто досі відповіді не дав. Розумієте?

— Можливо, ви були людиною, яку підозрювали в чомусь і тому було затримання?

— Я був людиною, яка до останнього була зі своїм селищем. І до останнього постачала те, для чого вони мене обирали. Якщо хтось вважав і вважає зараз, що я повинен був зібрати свої пожитки і поїхати звідти, то вони глибоко помиляються. Моя думка досі не змінилась. Я повинен був бути зі своєю сім’єю, зі своїми батьками, які сьогодні там проживають.

— Вам відомі випадки викрадення людей за проукраїнську позицію?

— Ні, абсолютно. На нашій території цього не було.

— Була ж поруч із Дослідним катівня, де люди свідчать про те, що вони піддалися тортурам з боку російських окупантів. Ці факти вам невідомі?

— Слухайте, це були зборища наркоманів, яких вони забирали. Я запевняти не буду, де вони їх там утримували. Але знаю, що там були хліб, вода, сигарети. І змушували їх до якихось робіт. Мені такі факти невідомі, щоб хтось когось з нормальних людей забрав, крім мене. Мене — допускаю, через мою посаду.

— Ви якось виправдовуєте дії росіян, я правильно розумію?

— Я ні в якому разі не виправдовую, я засуджую дії української влади, з приводу мене зокрема.

— Ви як оцінюєте загалом повномасштабне російське вторгнення?

— Дівчино, ви ж прекрасно розумієте, де я перебуваю. Навіщо мене це питати? Щодо мене особисто я вам відповів.

— У вас немає можливості покинути росію?

— В мої 50 років займатися якоюсь хрінню, з моєю сім’єю і все інше… Жили звичайні люди. Тепер сталося так, що вони погано себе почувають. Якщо ви думаєте, ті, які поїхали хоч на західну [захід України], хоч в Європу, прекрасно почуваються, ви теж помиляєтеся.

— А ви себе як почуваєте?

— А як ви думаєте, як я себе почуваю?

— Я не знаю.

— Коли залишив усе і на голому місці, я маю якось існувати.

— Ми спілкувалися з жителями Чкаловського, вони висловлюють таку думку: якби ви були повністю чисті і нічого не вчиняли, ви б не покинули громаду під час звільнення і відстоювали свою правоту. А так ви зараз в росії.

— Спілкуватися можна абсолютно з різними людьми. Ви ж ситуацію знаєте і як ви будете ставити питання, так вам люди і будуть відповідати. Я вам пропоную конкретику, яка написана в підозрі. Конкретика! Годував [окупантів]? Або не годував? Все. Це ж просто насправді. У мене питання з’являється, а хто сказав, що годував? Хто давав ці показання? І хто не перевірив ці показання? Там із чотирьох пунктів підозри жоден не співпадає. Взагалі.

— Конкретна історія про вбиту в окупованому Чкаловському в гаражі людину, в спину постріл. Вам ці факти відомі?

— Так, я вам більше скажу. Відомі ці факти СБУ, тому що їм було доведено в одну секунду. І коли був дільничний на місці зі мною, було розслідування, і ми його самі там розкрили. Це наркоман, просто наркоша, відбитий наглухо.

— З російських окупантів, правильно?

— Так. Це було розкрито буквально за три дні. Але чомусь з району ніхто не згодився навіть приїхати за трупом, розумієте?

— Так ви ж в окупації були, як це можливо?

— А як ви мені пропонували працювати? Кожен виконував свою роботу.

— Наскільки я знаю, була вказівка СБУ головам громад, яким є погрози, змушують на співпрацю, виїжджати з сіл, селищ.

— У нас був один шлях — через російську федерацію, тому що було все заблоковано на той момент.

За словами Соловйова, він справді вмовив росіян не розміщуватися у Чкаловському. Проте окупанти були у сусідніх селах.

— Як ви собі це уявляєте, коли люди залітають у ваш дім зі зброєю, як ви це собі уявляєте, що хтось може комусь дозволяти, комусь забороняти?

— Тобто були погрози, я правильно розумію?

— А як? Ми вплинули, щоб в школі вони не зупинилися. Був діалог, присутність людей, мабуть, моє слово там зіграло ключову роль. Так, вони не розміщувалися. Ні в яких органах наших. Абсолютно. Їх не було.

— Ви виходили на голову адміністрації обласної, на інші органи?

— Навіщо?

— Щоб повідомити про ситуацію, що вам погрожують…

— Поясніть мені, навіщо?

— Наприклад, давайте візьмемо Дворічанську громаду, де голова громади двічі була у полоні і не здала громаду, не пішла на співпрацю.

— Її просто ніхто не чіпав.

— Двічі вона була у полоні, як це не чіпав?

— І ми тричі були у полоні, як ви кажете. Просто її ніхто не чіпав. У неї дорослі діти. Вони не з нею там проживають?

— Я точно не знаю.

— А ви дізнайтеся! Коли з вами малолітні діти, батьки, ціле коло друзів, коли це було моє селище 50 років, вважайте, це трохи інша історія.

— Ну ви обрали все-таки поїхати в росію, а не поїхати на підконтрольну територію України і доводити свою правоту. Чому так ви вирішили врешті-решт?

— Послухайте, ви розберіться самі зі своєю владою спочатку, а потім будемо доводити правоту!

— Пане Вікторе, ви серйозно зараз кажете про те, що ми можемо говорити про якусь ситуацію з українського боку, якщо на Україну напала Росія, обстрілює Харків? Я живу в місті Харкові.

— Слухайте, я пів року прожив у селищі, яке просто «зносила» українська сторона [селище Чкаловське, за даними селищної військової адміністрації, одне з найменш постраждалих внаслідок обстрілів у громаді — ред.]. Росіяни були поруч, вони були за селищем, вони були перед селищем, але в самому селищі їх не було.

— Ці сили обстрілювали Харків, Чугуїв, інші населені пункти…

— Та навіщо мені Харків? Ви ж конкретно мене питаєте!

— Чому українська сторона, яка, як ви кажете вставляла вам ствол в рот, відпустила вас тоді?

— А тому що там нічого не було. Тому що це були просто понти. Пацанячі понти. З боку районної адміністрації. Зрозуміло, що ми не підчинялися району.

— Можна сказати, що ця ваша образа між владою вашою і владою району стала каталізатором того, що ви далі перейшли на бік росії?

— Дівчино, ну Господи, ви спитайте мільйони людей, які просто переїхали сюди. Кажуть, «а ви перейшли на бік росії». Я ж не перейшов, не взяв автомат і пішов воювати проти України.

— А за Україну чому не воюєте?

— Я своє вже відвоював, я вважаю. Розумієте? У 50 років. А якщо хтось там по-другому вважає…

— Ви будете жити в росії, не будете виїжджати, будете там бізнес відкривати, жити? З політикою ви не пов’язуєте свою діяльність?

— Ні, звісно. Ми ситі по горло. Я написав заяву, я склав свої повноваження. Все… Я не можу вам сказати всі свої плани. Я завтра в Америку поїду взагалі. Я не прив’язуюсь до території. Після того, що сталося, мені яка різниця?

— Ви стежите за ситуацією в Україні, на Харківщині, те, що обстрілюють з Бєлгородської області (саме туди, за даними джерел «Накипіло», поїхав Соловйов — ред.) до нас летять ракети? І як ви на це реагуєте?

— Слухайте, війна це війна. Це все негативно. Як я можу, якщо мої там батьки, як я можу до цього ставитися?

— Все-таки ви виїхали в росію і живете там. Це значить, що ви купуєте російські продукти. А це значить, що гроші йдуть в бюджет росії, яка пускає їх на ракети, які летять по Харківській області…

— Ви кажете за якісь дрібниці, нав’язуєте людям: державна зрада, якісь продукти хтось їсть, але при цьому із задоволенням торгуєте з російською федерацією, газом, ведете якісь діалоги, так?

— З росією не ведуться діалоги. Але це не моє питання. Я не міністр закордонних справ.

— Ви багато чого не знаєте.

— Я знаю багато по своїй родині, по своїх знайомих, багато хто в ЗСУ. Я знаю про людей, які боронять Харківщину, і не дали окупувати Харків. Тому я бачу це зі свого боку.

— Абсолютно вірно. Тому у нас шкіри абсолютно різні. Ті, хто був у моїй шкірі, це була одна ситуація. Ті, хто був у вашій шкірі, це зовсім інша ситуація.

— Як ви бачите подальшу долю справи [про державну зраду]?

— Ніяк. Закінчення війни і потім будемо розбиратися. Слухайте, дівчино, я відчуваю, що ви молодше за мене, поменше пожили в цьому житті. Ви коли повивчаєте ці питання…

— 13 років, пане Вікторе, 13 років ви при владі були. І всі ці роки ви не бачили жодних загроз для себе, не заявляли про те, що якось районна влада…

— Слухайте, ну вони ж не загрожували мені якоюсь смертю. При чому тут це? Це від виборів до виборів, самі вибори, як через суди проходили. І ви думаєте це просто так? Ні, це влада. А знаєте причину? Тому що, бачите, ми не одягали піджаки того кольору, в який пішла вся влада. А те, як влада «пропихувала» цих людей і кандидатів, це ми вже чітко знаємо.

— Знаєте якщо вже згадувати, ви ж були у Партії регіонів. Ми так само можемо згадати ті часи, коли Партія регіонів «пропихувала» своїх людей.

— Абсолютно вірно. Так от я ж вам і говорю, що це скрізь… У мене в Чкаловському політики не було.