Как живут женщины-заключенные с новорожденными детьми в местах лишения свободы

В Украине только две колонии, в которых есть дом малыша. И вот в одной из них – в Полтавской области и побывали журналисты «5 канала«. Там заключенные с детьми живут в особых условиях. И дети, пожалуй, для таких женщин – это главный стимул для исправления. Это то, ради чего они готовы изменить свою жизнь.

Пронзительный звук каждые полчаса раздается из громкоговорителей Надержинщинской исправительной колонии №65. Внутри за двухметровым забором обустроили дом малютки. Здесь живут со своими мамами трое детей. Первой съемочную группу встречает полуторагодовалая Кристиночка.

Девочка готовится ко сну.

Людмила Чернокожникова, мама Кристиночки, за колючей проволокой оказалась во второй раз. Из-за кражи. Приговор ей вынесли еще на последних месяцах беременности. Кристина даже не знает, как живется по ту сторону колонии. Такой, казалось бы, будничный досуг, как прогулка по парку или ковыряние в песке у реки – для нее диковинка. Своего папу малышка еще не видела.

Исправительная женская колония на Полтавщине 5 канал / Час. Підсумки тижня

Людмила говорит: «Когда ей был месяц, я мужу отсылала фотографию. И все. Больше нет ни ответа, ни привета. Ей будет три годика, когда как раз я с ней выйду. У меня никого нет».

У Людмилы есть еще три дочери. Все они воспитывались в интернате, ведь женщину лишили родительских прав. Старшей дочери – 19. И у нее уже есть шестилетний сын. Но навестить их осужденная не планирует. Если ей на свободе не удастся справиться с малышкой, ее заберут в детдом.

А это, безусловно, скажется на детях, предостерегает детская психолог Тамара Федорова.

«Ребенок замыкается, отказывается от еды. Плачет. Бывает и депрессивное состояние. Больше всего появляются страхи. Она не знает, кто ей родной», – говорит психолог.

Законом предусмотрено, что ребенок находится с мамой в местах лишения свободы до трех лет.

Задержаться может лишь на считанные месяцы. Это если маму вскоре выпустят. Иначе малышей отдают ближайшим родственникам. Психолог говорит: ребенок должен привыкнуть к будущим опекунам. Долгосрочные свидания в колонии возможны.

Есть в колонии и комната, предусмотренная для посещения осужденных их родными. Впрочем, более года она остается почти невостребованной. Ведь всем гостям колонии необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус. И наша съемочная группа – не исключение.

Богдану – всего полмесяца. Благодаря нашему сюжету мальчика впервые увидит папа, старшие братик и сестренка. Живут дети с тетей в Харьковской области. Приехать в гости не могут. Слишком дорого – ведь они еще должны оплатить тест на коронавирус и для Натальи. Комната для посещений – также платная. Плюс после свидания осужденная еще две недели должна провести на самоизоляции.

«Не видел никто. Я не знаю, приедут или нет», – говорит Наталья.

Женская исправительная колония на Полтавщине 5 канал / Час. Підсумки тижня

Наталье вынесли приговор в августе 2020 года. Тогда она еще не знала о беременности. Женщину за кражу лишили свободы на 3,5 года. Признается: единственная была радость, когда узнала, что под ее сердцем бьется еще одно. Осужденная поняла: за колючей проволокой теперь она не одинока.

Наталья Петинова говорит: «Назвала Богданом, потому что Богом дан. Когда родила, я и забыла все на свете, и где я нахожусь».

Рожать женщину под конвоем везли в Полтаву. Ни на шаг не отходили охранники и в самой больнице.

Яков Гордиенко, первый заместитель начальника Надержинщинской исправительной колонии №65, говорит: «Снаряжается стража, вооруженная стража. Из расчета четыре человека. И она конвоируется».

В свою очередь заведующая родильным отделением Полтавской центральной клинической больницы Нина Карпенко говорит: «Одна женщина из охраны присутствовала в родильном зале. Другие, конечно, были снаружи. Охрана нам не мешала».

После родов роженицу из общего корпуса переводят в дом ребенка. Условия здесь отличаются кардинально. Женщина в одной комнате живет не с семью соседками, а лишь с ребенком.

Тоне два годика. Ее маме сидеть еще полтора. На свободе их ждут.

Снежана Кирова, мать Антонины, рассказывает: «Отец. И брат двоюродный Антон. У меня есть три сына. Саше – 7 лет старшему. Три года назад я их видела. Меня лишила свекровь родительских прав».

Снежана рассчитывает на условно-досрочное освобождение. Чтобы собрать деньги, пошла работать.

Осужденные задействованы на производстве. Сейчас они шьют камуфляжи для военных. На швею Снежана выучилась уже в колонии. Говорит, такую специальность выбрала, потому что: «Платье хочу сшить своему ребенку. Бальное!»

Андрей Егоров, заместитель начальника Надержинщинской исправительной колонии №65, говорит: «В учреждении есть учебный центр. Основная профессия – это швея, повар, штукатур и каменщик».

Пока мамы работают, малышами занимаются няни.

Начальник Дома ребенка Жанна Мошинская рассказывает: «Четыре няни. Есть у нас врач-педиатр, есть сестра-хозяйка. И есть у нас две кормилицы, а также прачка».

Для детей-отдельное меню. Пока дети во время обеда лакомятся рагу с огурцом, на кухне для них уже делают заготовки на ужин.

Всего в Украине шесть исправительных колоний для женщин. Только в двух из них есть дом ребенка. В Полтавской и в Днепропетровской областях. И даже если осужденная с запада страны, как Снежана, отбывать наказание все равно будет в центральной части Украины. Хотя колония есть рядом – в Тернопольской области.

Колонии для женщин в Украине 5 канал / Час. Підсумки тижня

Наталья Рыбак, заместитель начальника Департамента по вопросам исполнения уголовных наказаний, говорит: «Сегодня у нас есть 14 детишек с мамами, которые находятся также до трех лет в учреждениях исполнения наказаний».

В Надержинщинской колонии тем временем ждут пополнение. Одна из осужденных – в положении. Уже осенью по этой дорожке детскую коляску будет возить не только Наталья.

Авторы: Людмила Павленко и Анна Кудрявцева, «Итоги недели»