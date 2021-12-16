Российская «Масса Воров» заметила наконец, что не надо всех изнасилованных ментами автоматически делать отверженными

Простому российскому обывателю невдомёк, а в уголовном мире произошло историческое событие. По лагерям и тюрьмам пущен воровской «прогон» (этакое обязательное для всех инструктивное письмо): кого опустили по беспределу, в рамках недавно «вскрывшихся» (якобы раньше не знали!) изнасилований шваброй, в «обиженные» не загонять.

Этот «прогон» стоит того, чтобы привести его целиком.

«Прогон Жизнь Ворам! Мир Дому Нашему Общему, Процветания Ходу Воровскому! Арестанты, данным Прогоном хотим довести до Вас следующее: Мы, Масса Воров, говорим вам, что Людей, которые по мусорскому беспределу и пыток, насиловали и унижали швабрами и дубинками, не являются обиженными, они так же полноценно могут жить в Общей Массе мужиками, ровно тех, кого облили мочой. А тех, кого коснулись хуем, Мы Воры не говорим вам есть и пить с одной посуды, но и отверженными их делать не надо, и нельзя их приравнивать к петухам. Они могут находиться в массе. Унижать и глумиться над ними, это не Людское, ибо по Человечески им можно только сочувствовать. Арестанты, мусора, ломая таким образом Людей, записывая всё на камеру, дабы потом манипулировать ими, делают из них сук. Доводим до Вас следующее: Арестанты, кто прошел через мусорской беспредел и дал подписки, и унизили выше изложенным способом, не идите дальше на поводу у мусоров, думая, что Вы будете изгоями, нет, тысяча нет. Вы главное курсуйте Людей и Вам всегда протянут руку и помогут, не делайте из Себя демонов! Примером тому Иркутское управление и Саратовское, там, сломав многих, и какая-то часть пошли на поводу у мусоров и начали ломать других Арестантов, имя таким гады! Резюмируя все вышеизложенное, доводим, всех, кто прошел этот мусорской беспредел, ставьте в курс за всё, дабы это впоследствии не было новостью, а других, относиться с пониманием и сочувствием, ибо каждый может попасть в эту ситуацию, и Мы во многом завяжем руки мусорам и этому блядскому произволу! С Пожеланиями к Вам Добра, Здоровья, Единства и Благополучия. Мы, Масса Воров P.S. Данный Прогон размножайте и прогоните по всем Тюрьмам и Лагерям России.»

Зашевелились, короче. «Масса Воров» заметила-таки наконец проблему и сделала решительный шаг для ее устранения…

В глобальном плане – это просто революция. Прямо-таки тектонический сдвиг всего их хваленого зэковского «уклада».

Но есть одно «но»…

Нет ни малейших сомнений, что этот сдвиг – эхо недавних на весь мир прогремевших разоблачений саратовских пыток в областной тюремной больнице, видео которых вывез и передал за границей типа «правозащитнику» Осечкину бывший зэк, администрировавший в больнице интернет и ведавший служебными видеорегистраторами. Швабры, которые стали «гвоздем сезона» вскрывшихся саратовских изнасилований, прямо упоминаются в «прогоне».

А раньше, можно подумать, воры обо всем этом не знали. Ни об изнасилованиях, ни о пытках, ни о ломках, – вообще ни о чем…

И, тем не менее, до этого их «прогона» десятки лет (еще с советских времен) те, кого изнасиловали «активисты» по заданию вертухаев, автоматически становились по воровским «понятиям» «петухами» и падали в низшую касту неприкасаемых «пидарасов», не считаемых «массой» за людей и не имеющих права сесть за общий стол в камере…

Еще в конце 80-х это подробно описал бывший политзэк Кирилл Подрабинек на примере Елецкой крытой тюрьмы, которую он называет «филиалом ада на земле».

«Вернемся к мученику в пресс-xaтe. В первые же дни пришедший с беседы с кумом бригадир предлагает прессуемому отказ от воровских идей. Так сказать, официально. Ранее были личные пожелания. Звучит сакраментальное: «X.. или авторучка?» Как правило выбирается второе, хотя это и не страхует от первого. Санузел в камере отгорожен небольшим металлическим щитом, так называемым мостиком. Если администрация дала «добро», прессуемого перегибают через мостик и насилуют. Обычно по очереди и право первого за бригадиром. Теперь прессуемый петух. Давая санкцию на изнасилование, администрация руководствуется различными соображениями. Например, уничтожить авторитет прессуемого в уголовном мире полностью и навсегда. В назидание другим или как поощрение прессовщикам. Возможно, до администрации дошло: у прессуемого состоятельные родственники, богатые друзья, он сам имеет на свободе капиталец. Прессуемому делается предложение перевести деньги на такой-то адрес. Получатель, естественно, мент. Не внявшего предложению ожидает мостик. Могут изнасиловать, если бригадир уверен: прессуемый не станет жаловаться администрации. Очень распространенный вариант. […] Прессовщики люди опытные, знают, какой исправляемый не станет признаваться, что стал петухом, побоится огласки. Или устрашится дополнительных мучений. Крытая плодит тайных петухов. Ведь явные – парии в уголовном мире.»

То бишь, ЭТО было всегда. Все знали. И всех всё устраивало. Вертухаи привычно, традиционно, обыденно ломали непокорных в чем-либо зэков, приехавших на зону, обычно прямо в карантине, даже не изнасилованием, а только угрозой такового. Да даже и не изнасилования, собственно. Угрозой в виде уже сидящего там же «петуха», который по приказу администрации подходил к связанному и в наручниках зэку и мог всего лишь своим членом коснуться его задницы. ВСЁ!!! – этого было совершенно достаточно, чтобы стать «парией в уголовном мире», изгоем, «рабочим пидарасом», рабом, не считаемым ни администрацией, ни уголовниками за человека…

Русские – мазохисты, эта основная черта их менталитета известна давно. Но в данном случае лютый мазохизм – страдать от наличия кастовой системы с ее неизбежной низшей кастой неприкасаемых, и все равно эту кастовую систему упорно поддерживать и продолжать по этим «понятиям» жить – демонстрируют не только русские, но и народы, испытавшие на себе многовековое русское иго: больше половины воров в законе на территории бывшего СССР – кавказцы. И они тоже считали и считают эту систему не только нормой, но и святыней, фетишем, объектом поклонения, своим пресловутым «арестантским укладом»…

Достаточно сказать, что ведущиеся «смотрящими» подробнейшие списки всех зэков на зоне или в тюрьме, все эти «домовые книги» для заезжающих, все «курсовые» по камерам – кто в какую «хату» заехал, по каким статьям, откуда освобождался прошлым сроком и пр. – целая блатная канцелярия, не хуже официальной тюремной – практикуются не только для удобства розыска зэком подельников или знакомых, а в основном для того, чтобы не давала сбоев кастовая система. Чтобы «петух» новым сроком в тюрьме или на другой, чем в тот раз, зоне не мог скрыть того, что он «петух», если бы даже и захотел. Чтобы по этим «курсовым» его мог бы узнать и разоблачить кто-нибудь из знакомых по прошлому сроку (после чего разоблаченный будет жестоко избит за то, что «не объявился»)…

И вот так они жили и живут по сей день. «И нельзя их приравнивать к петухам», ага… В России есть неофициальное рабовладение: «рабочие петухи» в лагерях – это фактически рабы, рабы как администрации, так и блатных. Официальная сегрегация и апартеид, – причем никаких реальных геев среди «обиженных» нет и никогда не было, реальный гей прекрасно может просидеть срок, никому про свою ориентацию не говоря (если не сидел раньше и не будет никем из вольных знакомых узнан). А попадают в эту отверженную касту чаще всего «законтачившиеся» взятием у такого же «гея» из этой же касты сигареты, например. Или куска хлеба. И т.д. и т.п.

Единственным подлинно разумным вариантом кардинального решения данной проблемы было бы – отменить саму кастовую систему и сегрегацию зэков, уравнять их в правах, ликвидировать и перемешать все касты, чтобы (мнимая) сексориентация навсегда перестала быть критерием отношения к конкретному зэку. Но куда там!!!… Это было бы равносильно крушению всего криминального мира, который на этой самой кастовой системе и стоит – и охраняет ее как святая святых, как главную свою драгоценность, и источник «доблести и геройства» видит в том, чтобы заставлять, например, баландёров наливать «обиженным» баланду не только другим половником, но и из другого бачка, чем «мужикам», или всем централом не брать баланду вообще по совершенно идиотской причине, называемой ими «килишованная посуда»…

«Прогон» воров о том, что не надо всех изнасилованных автоматически делать отверженными, – революция, конечно, кто бы спорил. Фактически появление новой «масти» — полуповешенных, полупрощенных. Не загнанных туда, куда вчера еще автоматически загоняли всех изнасилованных или даже просто прошедших символическую имитацию насилия в виде прикосновения к губам или анусу… Можно только догадываться, как гудят сейчас тюрьмы и лагеря россиюшки, как взбудораженные «мужики» и блатные обсуждают неслыханное потрясение устоев. В прошлый раз так же гудели и волновались уголовники разве что в начале 2013 года по поводу убийства знаменитого вора Деда Хасана.

Но то, что сейчас вдруг всполошились и решили слегка подредактировать «понятия» – ярко показывает всю мерзость этих самых «понятий» за все предыдущие десятилетия. Всю мерзость нереагирования на пытки и насилие вертухаев и их подручных активистов. Всю невыразимую мерзость кастовой системы как таковой. А воры в законе по тюрьмам и лагерям обычно вообще работают на администрацию, и если у обычных зэков возникает с администрацией конфликт – воры своим авторитетом гасят его, уговаривая бузотеров не бузить, вступить с вертухаями в переговоры, в общем – сдаться и «сохранять спокойствие». А если борется с администрацией кто-нибудь один – пишет жалобы, например, всего лишь – и не хочет прекращать это по требованию блатных, – то его изобьют сами блатные или их шныри.

«Блаткомитет» в российских тюрьмах и зонах всегда работает на администрацию, это правило. Про того же самого Деда Хасана, в наше время пользовавшегося у уголовников высшим непререкаемым авторитетом, в Википедии открыто написано, что в 80-е «во время отбытия срока в ИТК-17 Свердловской области Дед Хасан подчинил своему влиянию практически весь тюремный мир Урала. Оперативный отдел Управления исправительных дел УВД Свердловской области под видом оперативного контакта заключил с Усояном негласное соглашение, что тот, используя свой авторитет среди заключённых, обеспечит порядок в семи исправительных учреждениях Нижнего Тагила (в то время там отбывали наказание около 15 тыс. осуждённых со всей страны)». Но уголовники не читают Википедию… А воры всегда помогают вертухаям заставлять зэков соблюдать «режим» – и вот только сегодня вдруг в масштабе страны сделан первый шаг в сторону от этой традиции.

Где ж вы были раньше, господа воры? Или там и про вас своё кино имеется, у Осечкина, – вот вы и задергались? Решили подстелить на всякий случай соломки?..

Еще раз, медленно и с расстановкой, чтобы дошло до всех. Тщательно поддерживать, отстаивать от любой критики, защищать любой ценой ту самую кастовую систему уголовников, от которой они же и страдают, наличие той самой касты «обиженных», в которую их же грозят запихнуть или даже реально запихивают вертухаи, – это мазохизм. Дикий, нелепый, зашкаливающий мазохизм, ясно показывающий степень деградации страны и безумия ее населения. И другим народам, бывшим веками под гнетом Москвы, к сожалению, москалям тоже удалось эти «понятия» и эту кастовую систему навязать.

В интересах этих самых других народов – избавиться от этого омерзительного и позорного наследия колониализма как можно скорее.

А для самой РФ – не только варварские пытки и насилование шваброй в ее тюрьмах и зонах, но и наличие там кастовой системы и лишенной человеческих прав касты «петухов», то бишь де-факто узаконенное рабовладение; как и дикая пещерная гомофобия быдлонаселения РФ, что за решеткой, что на воле, – есть более чем достаточные причины, по которым РФ вообще не имеет права на дальнейшее существование.

Автор: Борис СТОМАХИН, «ОРД»