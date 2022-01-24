Две конспирологические теории, которые объясняют вообще все: Теория рептилоидного заговора и SSP

12 миллионов американцев верят в то, что королева Великобритании (вместе с Гитлером, конечно же) — одна из рептилоидов, которым удалось обмануть добрую Космическую Федерацию и подмять под себя власть на Земле. Наша планета, по мнению конспирологов, окружена камуфляжным энергетическим барьером, а за ним по космосу шуруют стаи нацистских космических кораблей. Антарктида давно оккупирована Четвертым рейхом, как, впрочем, и Марс. Немало и тех, кто верит в то, что космодесант из Warhammer 40K — это не фантастика, а суровая реальность. И на YouTube даже есть интервью с людьми, которые признаются в том, что их сделали космодесантниками против их воли.

В издании DISGUSTING MEN в очередной раз решили погрузиться в пучину конспирологических теорий и рассказать о двух самых всеобъемлющих из них. SSP и Теория рептилоидного заговора — это не просто про ящеров и нацистские тарелки, апологеты этих идей настолько амбициозны, что уверяют, будто объяснили все (вообще все!) во Вселенной.

Небольшой пролог. Каким мы договорились видеть мир?

В современном восприятии обычного человека Земля — третья по счету планета от Солнца в нашей солнечной системе, состоящей из 8 официально признанных планет. Жизнь появилась путем сложнейших трансформаций простейших веществ в аминокислоты и дальнейшей их комбинации в клетки и организмы, и путь этот занял не один миллиард лет.

Человечество — единственная на настоящий момент известная нам разумная цивилизация, никаких свидетельств существования других внеземных цивилизаций, а тем более внеземных контактов, в современной наукой не зафиксировано. Все произошедшие к текущему времени события — результат либо антропогенной деятельности, либо ряда факторов со стороны нашей планеты и окружающего нас космоса, носящих неразумный характер и происходящих независимо от человека.

Даже эти четыре, казалось бы вдоль и поперек изученных, факта способны вызывать яростные споры, а различные выводы относительно этих не всеми признаваемых истин каждый делает абсолютно индивидуально. Не будем вдаваться в подробности полемики между сторонниками различных популярных научных или религиозных теорий, да и споры там сейчас обычно проходят достаточно цивилизованно и мирно, а нырнем в самую дичь, которая все больше завладевает умами людей в наши неспокойные времена.

Конспирология — зло, способное поразить любой ум

Теории заговора следуют с нами кажется всю нашу историю и являются закономерным ответом человеческого разума и психики на жизненные испытания. Люди всегда ищут какое-то понятное им объяснение происходящего, и тут у недостаточно сведущей персоны (а все мы сильнее в одних областях знаний, тогда как в других имеем либо поверхностные, либо нулевые познания) в ход может пойти целый ряд когнитивных искажений и прочих психологических реакций. Тут и генерализация частных случаев до чего-то более глобального, и апофения, когда связей вообще нет, а человек их все равно находит, и неправильно примененные механизмы стереотипизации и проекции, и даже феномен эскапизма. На выходе мы получаем примерно одинаковый итог: вы так или иначе можете поверить в какую-то несусветную околесицу.

Причем, как подмечено психологами, вера в конспирологические теории крепнет, а количество вовлеченных увеличивается именно в сложные для общества времена: катастрофы, эпидемии, финансовые кризисы и моменты обострения социального неравенства. Так уж работает человеческий мозг, которому надо как-то приспособиться к текущим обстоятельствам. Ну и не стоит забывать, что, как бы это ни было грустно, тупых людей больше, чем кажется, и вот они на веру воспринимают огромное количество чуши.

К сожалению, часто в результате мы получаем не только потешный вздор, от которого тянет прикрыть лицо ладонью, но и реальные человеческие жертвы.

Опасные фрики, верящие в небылицы

Как мы уже писали в нашей статье про Pizzagate и QAnon, напуганные доверчивые люди способны на многое: в том числе и отстаивать свой взгляд на демократию с винчестером или кольтом наперевес. А если ты абсолютно точно «знаешь», что бессердечные твари из теневого правительства убивают и насилуют «цветы нашей жизни», детей, то тут, конечно, не стоит останавливаться ни перед захватом заложников, ни перед строительством вооруженных баррикад у правительственного объекта, ведь окружающие должны наконец открыть глаза и узреть правду!

А нынешние трудные времена приносят нам все новые теории, у которых появляются не менее оголтелые и агрессивно настроенные последователи. Причем такие трактовки происходящего становятся все глобальней и включают в себя пласт предыдущих мнений, так что теперь без каких-либо проблем сторонник заговоров может объяснить таким способом буквально все.

Энтони Куинн Уорнер

Так, в Рождественское утро 25 декабря 2020 года некий Энтони Куинн Уорнер подорвал себя вместе со своим фургоном, используя самодельное взрывное устройство, в центре американского города Нэшвилл, ранив также порядка 10 человек и спровоцировав частичные разрушения большого количества прилегающих зданий. Мужчина явно не преследовал цели нанести физический вред людям, так как для своих действий выбрал раннее утро, а за 15 минут до подрыва включил громкую связь, по которой робоголос женщины объявлял, что вскоре состоится взрыв, так что большинство прохожих покинуло радиус действия бомбы. За 3 минуты Уорнер включил знаменитую в США песню Петулы Кларк «Downtown», в которой поется о том, как хорошо приехать в центр города, если тебе грустно и одиноко.

Как позже выяснилось, Энтони вел достаточно отшельнический образ жизни, а в последнее время ему стало еще сложнее выстраивать коммуникацию с окружающими. В то же время он являлся активным сторонником теорий заговора, согласно которым рептилоиды принимают обличие людей, чтобы влиять на жизнь общества, а также обсуждал со знакомыми поездки на охоту за инопланетянами. Таким образом, психологически нестабильный, одинокий и никому неизвестный житель американского пригорода прославился, публично лишив себя жизни, а общественность вновь заговорила о деструктивном влиянии конспирологии на умы людей.

Вскоре после этого, летом 2021 года 40-летний калифорниец Мэттью Тейлор Коулман вывез на территорию Мексики двоих своих малолетних детей — 10-месячную дочь и двухлетнего сына — и расправился с ними, нанеся им десятки ножевых ранений. Мужчина аргументировал свои действия тем, что его жена передала детям «рептилоидную ДНК», а он спасал мир единственным доступным ему способом, ибо считал, что эти дети выросли бы в чудовищ.

Мэттью Тейлор Коулман

Такую информацию Коулман получил из сети и СМИ, где в последнее время активно обсуждали теории заговора QAnon, иллюминатов и рептилоидов, тайно руководящих миром. Подобные суждения, наряду с мнениями о действующей с середины XX века совместной космической программе посвященных людей и инопланетян, стали крайне популярны во времена коронавирусного кризиса и истерии.

И все эти домыслы и убеждения трансформировались в турбо-отбитую теорию, которой можно оправдать буквально все: от мировых войн и катаклизмов до того, что вы сегодня подвернули ногу или получили нагоняй от начальника на работе.

Секретная колонизация Марса и рептилоиды. Как мы до этого докатились?

Не стоит отрицать, что на протяжении всей нашей истории различные тайные общества вполне себе спокойно существуют. Это объединения заговорщиков для насильственного захвата власти и реализации прочих интересов, клубы для поклонения демонам и духам, бордели для личностей с особыми сексуальными предпочтениями, да даже те же масонские ложи, которые, как повелось, обвиняют во всем перечисленном.

Но как мы уже говорили, нестабильность и перемены в обществе — вот что делает человеческий разум особенно уязвимым к всевозможной ереси, ведь резкие изменения в жизни надо как-то объяснить. И когда в конце XIX века началась активная миграция огромного количества людей и целых этнических групп между континентами и странами, многие представители коренного населения вне зависимости от классовой принадлежности оказались не готовы к такому новому образу жизни и к новоприбывшим соседям. Мир менялся прямо на их глазах, а ясность происходящего ускользала, как песок меж пальцев.

Предтеча №1: оккультная феминистка Елена Блаватская

…И тут пришли они: различные конспирологи, оккультисты, мессии и пророки. Одной из таких личностей была Елена Блаватская — русская эмигрантка, увлекавшаяся эзотерикой и сформулировавшая идеи теософии. Еще в юности мадам прониклась интересом к мистике и по ее заявлениям испытала несколько паранормальных переживаний и астральных путешествий. После многолетних поездок по всему миру, где она познала обычаи и верования индуизма, буддизма, иудаизма, гностицизма и прочих традиционных и не очень конфессий, в 1888 году она выпустила книгу под названием «Тайная Доктрина».

Все эти хаотично полученные знания вперемешку с ее собственными эзотерическими взглядами породили термоядерную солянку, где соединились карма, реинкарнация, высшая энергия, атланты, космические существа и еще многие вещи, о которых мы привыкли слышать в передачах Игоря Прокопенко на Рен-ТВ.

В ее рассуждениях упоминались и некие ЗМЕИ и Великий Дракон, проживающие в норах под землей. Такая адаптация оккультной традиции пришлась по нраву многим современникам, а идеи теософии оказала влияние на ряд личностей, таких как Томас Эдисон, Василий Кандинский и Александр Скрябин, и также вдохновили многих религиозных лидеров на создание огромного числа теософских обществ по всем миру. И про змей и драконов конечно же никто не забыл…

Предтеча №2: Дэвид Айк — гуру, которому стоило оставаться в спортивной журналистике

За долгие годы после выхода «Тайной Доктрины» различные мысли, позаимствованные оттуда, претерпели множество изменений и многократно упоминались в религиозной и художественной литературе. А персонажи со змеиными головами начали появляться то у Робина Ховарда, то у Говарда Лавкрафта, то у Мориса Дореля.

Некоторые заявляют, что даже «Дракула» Брэма Стокера вдохновлен темой рептилий и (вот так неожиданность) нарастающих антисемитских настроений. Якобы вампиры, с их умением передвигаться по стенам, подобно ящерицам, и любовью испить крови — сатира на евреев, проникших в банковскую систему и прочие социальные институты, которые высасывают соки из западного традиционного общества.

Прибавляем к этому поднявшийся интерес к исследованиям Африки, в которой были около-религиозные верования в гигантских ящериц, которые вполне возможно обладали интеллектом, а также веру некоторых фриков, вроде целителя и предсказателя Кредо Мутвы, в живущих с нами на одной планете рептилоидов — и получаем взвесь из ереси, которая рано или поздно сдетонирует и подарит миру одну из самых бессмысленных и беспощадных теорий заговора.

Знакомьтесь: великий шаман Кредо Мутва

Хлопок случился в голове у британского спортивного журналиста Дэвида Айка, который с 1992 года начал публиковать свои книги и раздавать интервью на различные темы, начиная от размышлений на теософские темы, заканчивая теориями мирового рептилоидного заговора. Именно этот автор окончательно сформулировал основные принципы вселенной ящеров, их происхождение, цели и методы воздействия на людей, щедро приправив это долей плохо завуалированного антисемитизма. Достаточно сказать, он ссылается на «Протоколы сионских мудрецов» — сфабрикованный текст начала XX века, повествующий о плане еврейского глобального господства.

И хотя от его книг быстро отказались официальные издательства, Айк сыскал огромную популярность, издаваясь самостоятельно и заведя страницы в социальных сетях, у огромного количества абсолютно разношерстных групп, которые вы вряд ли ожидали увидеть в одном ряду. Его идеи разделяют конспирологи и уфологи, радикальные христианские активисты и нео-нацисты, либералы, сторонники доступного оружия и «Ку-клукс-клан». И черт знает, кто еще.

Типичная книга Дэвида Айка

Согласно опросам 2013, число сторонников теорий Айка может составлять 12 миллионов человек, и за прошедшие годы их число явно не сократилось. Его страницы в соцсетях блокируют (последние его высказывания касались пандемии и транслировали отнюдь не общепринятые и поддерживаемые ВОЗ взгляды). Его выступления отменяют; его книги изымают из продажи, а в 2019 году Австралия аннулировала визу писателя и запретила ему въезд. Тем не менее, находятся люди, поддерживающие его видение мира и истории. Среди них есть и знаменитые персоны, например, писательница-обладатель пулитцеровской премии Элис Уокер, которая публично восторгалась работами Айка.

Культовость рептилоидной теории у конспирологов не вызывает никаких сомнений, просто неприличное количество книг на эту тему с лестными упоминаниями Дэвида Айка и прочих причастных можно легко найти в сети.

И одну нам довелось изучить…

Лен Кастен «Темный флот: Секретная космическая программа нацистов и битва за солнечную систему»

(не давайте подобные книги впечатлительным знакомым и родственникам!)

«Темный флот» вышел в 2020 году из-под пера Лена Кастена — американского автора 4 книг и 50 статей для журналов на схожую тематику, который является приверженцем астрологии и теософии, а также изучает НЛО. Писатель также является частью нескольких самопровозглашенных обществ по исследованию внеземного и паранормального, таких как Национальный комитет по исследованию воздушных явлений (NICAP) и Совместная сеть НЛО (MUFON). Если до этого и были какие-то сомнения в том, что это поистине захватывающее чтиво, то теперь, думаем, их точно не осталось.

Данная книга, опираясь на теории Айка, приоткрывает нам завесу над «настоящей» историей нашей планеты и событиях, которые происходят сейчас. И вся эта информация заставляет кровь стынуть в жилах: оказывается, мы стоим в шаге от полного порабощения расой рептилоидов, пришедших к нам из другого измерения, и манипулирующих человечеством на протяжении многих тысяч лет.

Приведем частичное содержание данного произведения тезисно:

Вселенная многомерна, и ее пытаются захватить раса рептилоидов — существ из четвертого измерения, которые питаются негативными вибрациями, страданиями и страхом (но не брезгуют и человечиной, особенно детьми, которых еще и насилуют);

Homo sapiens — не совсем человек, а предмет скрещивания расы рептилоидов с первыми настоящими космическими людьми, известными нам сейчас как атланты, колонии которых были на уничтоженной ящерами планете Мальдек (ныне пояс астероидов), Марсе и по всей Вселенной. Поэтому хомо сапиенс намного проще поддается гипнозу и внушению со стороны ящеров;

Атланты не пропали, а ассимилировались после затопления рептилиями Атлантиды. Первые люди основали по всей земле школы мудрости, типа египетской и греческой, а затем отдали свою ДНК для создания человека разумного;

Существует космическая Федерация, контролирующая отношения цивилизаций во Вселенной, но рептилоиды хитрее. Они терраформировали Землю, изменили порядок планет в нашей звездной системе (поставив на второе место от солнца свой корабль, который мы сегодня называем Венерой) и притащили Луну на позицию спутника, тем самым сделав Землю пригодной для жизни. Так ящеры доказали наблюдателям, что они с людьми заодно и могут мирно делить планету. Но на самом деле нет;

Земля вне зоны видимости Федерации — она скрыта специальным отражающим энергетическим куполом, так что человечество должно защищать себя само;

Известная история человечества — не наша, ее нам навязали рептилоиды, их более мелкие и примитивные слуги – «серые» и архонты (инопланетные киборги, психодуховные паразиты, вторгающиеся в человеческий разум, чтобы отвлечь его от истинного познания и развития, затуманивающие его, заигрываю с худшими человеческими недостатками посредством телепатии и симуляции);

Религия (вера в конкретные сущности, а не духовное развитие) и всевозможные еретические и сатанинские движения – прикрытие деятельности ящеров, таким способом насаждающих выгодные им идеи. Божьи откровения и явление демонов — тоже;

Все крупные конфликты, войны, бедствия и эпидемии — с большей долей вероятности дело лап пришельцев, которые наслаждаются страданиями людей;

Сами рептилоиды — почти всегда прячутся под землей, хотя и способны принимать человеческий облик и контактировать с населением самостоятельно. Вместо этого они создают гибридов человека и ящера и вербуют обычных людей через оккультные ритуалы, принимая на себя личину темных сил;

Германия времен Отто фон Бисмарка — первая обширная площадка для рептилоидских экспериментов. Они выбрали немцев как самую подходящую по характеру нацию для реализации своих античеловеческих планов и усиленно взялись за промывание мозгов населения Германии, чтобы лишить всех сострадания и сочувствия и привить садистские наклонности. Все проходило под надзором и с подачи Бисмарка — иллюмината и гибрида человека с рептилией;

Человек ожесточается после применения рептилоидских техник манипуляций во сне. Исследователь Джеймс Бартли в своем труде «Манипуляция астральным пейзажем сновидений» утверждает, что при достаточно контролируемом сновидении стоит отказаться от приема пищи и напитков — это один из способов насадить человеку инородные мысли;

Германский кайзер Вильгельм II — тоже человеко-рептилоид, но классом выше, ибо происходил из британского монаршего рода ящеров (рептилоидами впоследствии оказалась Британская королевская семья, семьи Рокфеллеров и Ротшильдов, ряд президентов США и прочих влиятельных персон; о родословных иллюминатов, которые близки к рептилоидам или частично являются ими, можно почитать в «Bloodlines of Illuminati» Фритца Шпрингмайера). Он продолжил дело по превращению германской нации в самых беспощадных солдат под властью пришельцев;

Похищение — еще один любимый способ промывки мозгов. Похищенным вживляли дополнительную инопланетную ДНК (рептилоиды — отличные генетики) и искусно пытали для вымещения всего человеческого из личности, о чем впоследствии стирали воспоминания;

Геноцид африканских племен гереро и нама в немецкой колонии на территории современной Намибии, произошедший с 1904-1908 годах, — проба пера рептилий. Там же организовали и первые концентрационные лагеря для заключенных;

Деньги на Первую мировую войну рептилоиды нашли через иллюминатов Баварии, которые владели крупными производствами. Те вложились в войну со «звероподобными созданиями, недостойными называться людьми» — так немцы воспринимали противников. Подогревала такое мнение и книга Хьюстона Стюарта Чемберлена «Основы XIX века», повествующая о превосходстве арийской расы, которая была написана с подачи ящеров;

Проигрыш в 1918 году входил в план ящеров, которые хотели подготовить Германию ко Второй Мировой — был совершен скачок в разработке вооружения, построении промышленности и обездушивании населения;

Приход Гитлера к власти — не случайность, такой лидер был удобен рептилоидам. Его привлекли к делам через участие в оккультных обществах типа Туле и Врил, где с участниками под видом демонических сил общались пришельцы, и промыли ему мозги.

О дальнейших событиях, связанных сначала со Второй Мировой, а потом и с Великой Отечественной войной знают, пожалуй, все. Но и тут не обошлось без инопланетного вмешательства…

Secret Space Program — похождения нацистов в космосе

Теория заговора SSP, берущая истоки в начале 1940-ых годов, хоть и немного расходится с рептилоидской, но достаточно просто вписывается в нее.

Через тайные оккультные общества с нацистами связываются пришельцы, которые предлагают свою помощь;

Они передают немцам свои внеземные технологии, указывая на нахождение потерпевших крушение в Антарктиде космических кораблей. Там разрабатывают «Колокол» — устройство, использующее технологии антигравитации и путешествий во времени — и строят космические корабли;

База 211, Нойшвабенланд или Новый Берлин — все это названия секретной подземной военной базы в Антарктиде, разросшейся до современного мегаполиса, где обитают представители различных цивилизаций. Там же основали Четвертый Рейх, существующий по сей день;

Покорение космоса нацистами — состоявшийся факт. В 1942 году они высадились на Луне, заложив там межцивилизационную станцию, которой все так же управляли рептилоиды. А в 1950 захватили и Марс, на чем не остановились, основав Темный Флот для дальнейшего порабощения Вселенной.

Суперсолдаты среди нас

Вот тут-то мы и подходим к главным лицам нашей истории, к суперсолдатам, осуществляющим все операции и зверства на покоренных планетах (а также активно продвигающим идеи теории в СМИ и интернете). Просто пришельцы или рептилоиды, да уже и неважно, никогда не любили марать лап, обычно оставаясь в тени, так и в случае с порабощением Вселенной они создавали войска зомбированных, генетически усовершенствованных и специально обученных землян, получивших название MILABs (похищенные для военных целей люди). Часть из них обладала ценными для рептилий навыками, но большинство были просто пушечным мясом. Откуда такая информация у нас, ведь мы же находимся в неведении о происходящем?

Сами суперсолдаты, освободившие свой разум от оков и так удобно проживающие на Земле, во всеуслышание рассказывают о пережитом опыте. А истории там действительно увлекательные: LOC (Lunar Operations Command) и MDF (Mars Defence Force), состоящие из милабов, ведут кровопролитные с обеих сторон войны против воинственных пришельцев в галактиках и на планетах, которые желают заполучить рептилоиды под свою власть.

Они героически сражаются против инсектоидов, оборотней и вампиров, энергетических сущностей и т.д., применяя передовые космические разработки, а также невероятное физическое и псионическое оружия и обмундирование. Таких солдат обучают телепатии, предвидению, трансфигурации и ле́карству, а что они не могут вылечить сами — восстанавливают технологичные капсулы, способные отрастить утерянные конечности и остановить развитие рака. В случае, если солдат обладает выдающимися способностями и действительно ценен для руководства, его многократно клонируют (технология клонирования и создания биокиборгов уже неоднократно применялась рептилоидами, например, когда они создавали армию Третьего Рейха для Второй Мировой войны), так что даже гибель не будет концом. Как прекрасен звездный космодесант, не правда ли?

Кстати о космодесанте, сценарии фильмов «Звездный десант», «Вспомнить все» и ряда других фильмов, по мнению конспирологов, были переданы сценаристам людьми, знающими о реальном положении дел и возможно даже связанными с рептилоидами. Драфт фильма «Близкие контакты третьей степени» был написан Стивеном Спилбергом именно после такой встречи, а писатель Филипп Дик получал идеи своих произведений про космос из видений, ведь он был провидцем, какое счастье, что ящеры не успели его заприметить.

Для кого-то и Iron Sky — документальный фильм

Ну и не стоит думать, что инопланетный интерес к земле был утерян, мы все еще находимся под властью рептилоидов, контролирующих все сферы нашей жизни, проникнувших во все ветви власти, как посредством создания гибридов, так и посредством внедрения агентов Четвертого рейха, которые тоже уже почти не люди. Так что мировые правительства уже давно в деле и действуют сообща с ящерами. Да и откуда в таких огромных количествах брать людей для расширения влияния в космосе?

YouTube — откровения и сбор причастных

Отдельным бывшим суперсолдатам все же удалось достучаться хоть до какой-то относительно крупной аудитории, так что теперь они раздают интервью для передач и изданий уфологического толка, а также выпускают книги и ведут свои страницы в соцсетях и сайты для поиска правды и ее демонстрации всему миру. Среди них — Кори Гуд и Рэнди Крамер — такие люди называют себя осведомителями и несут свет знаний ничего не подозревающим порабощенным людям.

Очередной просветленный рассказывает, как из него сделали суперсолдата для армии тьмы

Такие персонажи повествуют об огромных космических базах, несчетных войсках милабов, похищенных с земли и клонированных, страшных битвах с ордами кровожадных чудовищ и т.д. Они рассказывают, как мысленно уничтожали врагов на огромной дистанции, превращались в орлов, кошек и черепах, проходили через порталы или подобно Халку раскидывали противников руками, отрывая им конечности.

Существуют популярные каналы, посвященные воспоминаниям и обсуждениям космических побоищ от их участников, такие как Super Soldier Talk; или Gaia, где помимо космических тем обсуждают и эзотерику. И без сомнения таких каналов, сайтов и сообществ тысячи…

Но самая знаменательная история во всей этой теме произошла в 2021 году с ютуб-блогером Oki’s Weird Stories: он смог стать спикером этого сообщества осведомителей, причем его восприняли серьезно и обратили на него достаточное количество внимания.

У парня даже вышло развернутое интервью, которое он дал автору книги «Lone Wolf Alpha Squad Copy Over» и бывшему суперсолдату Джеймсу Ринку, там он самозабвенно рассказывает душещипательную историю, как он был черным космическим самураем, мысленно управлял своей псионической катаной, уничтожал мириады космических врагов и с детства проходил тренировки в специальном лагере, где его наставником был Кевин Спейси (который, как оказалось, тоже в теме; и не только с маленькими мальчиками, но и с мировым заговором). И все это — абсолютная выдумка, написанная и отрепетированная Оки, чтобы внедриться в общество свидетелей SSP.

Как видите, тут можно сполна реализоваться, найти единомышленников и даже заработать денег. И для этого, как считают не зомбированные рептилоидами люди, нужна только хорошо развитая фантазия и подвешенный язык.

Выводы

Как вы уже поняли, мы все под колпаком: нас полностью контролируют, похищают и скрывают от нас правду. Все плохое, что происходит в мире, творится с подачи рептилоидов, именно они стоят за крупнейшими террактами, экологическими катастрофами, войнами и заговором QAnon, да и всеми остальными заговорами тоже. И даже за плохим настроением вашей жены или начальника.

Схема теорий «великого пробуждения»

Но сопротивление существует, все вышеперечисленные люди, а теперь и мы, будем отстаивать истину, которую от нас пытаются скрыть, до конца. И пускай рептилоиды предостерегали нас, подсовывая нам в ленту подобные угрозы, мы не перестанем бороться! Очистим наши сердца и души и преисполнимся светлой энергией, только так можно победить этих хитрых ящеров…

…А если серьезно, мы очень надеемся, что как можно большее количество людей научится воспринимать информацию критически и перестать верить во все, что им с важным видом говорят с экранов и мониторов. И тогда, возможно, и жизнь начнет потихоньку налаживаться… Но это, конечно же, будет нескоро.

Такие многослойные домыслы, конечно, облегчают существование, ведь всегда есть на кого свалить в том числе и свои неудачи, но это тупик, ребята. Более того, это общественно опасный тупик, который может стать угрозой и вам, ведь неизвестно в ком близкий или случайный человек на улице может увидеть ящера.

Автор: Анастасия Ермакова; DISGUSTING MEN