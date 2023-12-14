Чоловік, який погрожував священнику під час вручення повістки, втратив двох синів на війні

У Львівській ОВА повідомили нові деталі конфлікту, який виник в області під час вручення повістки священнослужителю.

За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, чоловік у військовій формі, який погрожував силою забрати священника на полігон, втрати двох синів унаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Молодший син чоловіка – 28-річний Михайло Вишиваний – загинув 4 березня 2022 року у боях у Миколаївській області. Він служив у лавах 80-ї бригади.

Вже через 10 днів після загибелі Михайла загинув старший син чоловіка – 34-річний майор Кирило Вишиваний. Він загинув унаслідок влучання російських ракет по Яворівському полігону.

“Як батько щиро співчуваю Василеві Дмитровичу через непоправну втрату. Низький уклін вам та дружині за виховання таких гідних, сильних, красивих Людей, патріотів. Вічна памʼять Героям”, – наголосив Козицький.

Водночас очільник Львівщини наголосив, що в українців зараз один ворог – це росіяни.

“Це вони вбивають українців. Це вони вбили братів Вишиваних. Будь ласка, не шукаймо ворогів між собою”, – додав він.

Що передувало?

12 грудня у соцмережах розповсюдили відео, на якому чоловіки у військовій формі виписують повістку священнику. Один із них під час процесу погрожував священнослужителю.

Згодом стало відомо, що священнику дійсно вручали повістку працівники Львівського обласного ТЦК та СП. Водночас чоловік у військовій формі, який конфліктував зі священнослужителем, не є працівником військкомату, а випадковим свідком вручення повістки священнику.

Також з’ясувалось, що у чоловіка була особиста неприязнь до священника. // Букви