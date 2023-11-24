ДТП на Тячівщині за участі трьох авто та велосипедиста: трьох людей, серед яких дитина, госпіталізували (фото)

Співробітники Тячівського районного відділу поліції розслідують дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася за участі трьох авто та велосипеду у селі Вонігово. Внаслідок аварії трьох травмованих, одна з яких малолітня дитина, госпіталізували до лікарні

23 листопада близько 18-ї години до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі кількох автомобілів та велосипеда у селі Вонігово Тячівського району. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Тячівського районного відділу поліції. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та з’ясували попередні обставини аварії.

Наразі відомо, що 31-річна місцева мешканка, керуючи автомобілем марки «Skoda», допустила наїзд правою частиною авто на 50-річного велосипедиста. Після цього виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з вантажівкою «MAN», під керуванням 66-річного ужгородця. Далі автомобіль «Skoda» перекинувся, його відкинуло у автомобіль «Mercedes», яким керував 66-річний житель села Колодне.

Внаслідок аварії з травмами різного ступеню важкості госпіталізували до лікарні трьох людей: водійку «Skoda» та її 10-річну доньку, пасажирку автомобіля, а також велосипедиста.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. У справі призначать ряд експертних досліджень, щоб встановити усі об’єктивні обставини аварії. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області