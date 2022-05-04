Горить нафтобаза російських військ в окупованій Макіївці (фото, відео)

Повідомляється також про пожежу на складах у Донецьку.

В окупованій Макіївці загорілася нафтобаза, що забезпечує пальним російські війська.

Відео з місця події з’явилися в місцевих Telegram.

На відзнятих очевидцями кадрах видно, як стовп темного диму та вогню піднімається над містом.

За словами місцевих, на нафтобазі в Макіївці сталося загоряння чотирьох резервуарів великої ємності по 5 000 тонн кожна.

Терористи «ДНР» стверджують, що в результаті інциденту загинула одна людина, двоє отримали поранення.

Місцеві зрадники і підконтрольні Росії бойовики вже встигли звинуватити у загорянні Україну.

Повідомляється також про пожежу, що виникла в окупованому Донецьку. Очевидці кажуть, що горять склади. // УНІАН