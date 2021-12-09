Міністр оборони прокоментував російську істерику про рух українського корабля «до Керченської протоки»

«Азовське море — це акваторія спільного користування, ми там знаходимось на законних підставах».

Азовське море є акваторією спільного користування України та РФ, тому українські кораблі мають право перебувати там на законних підставах.

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Про це LB.ua повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи інформацію про рух корабля ВМС України «Донбас» до Керченської протоки.

«Чергові інформаційні вкиди з боку Росії. Дуже дивно, що російські спецслужби побачили загрозу з боку пошуково-рятувального судна — судна без зброї, в той час коли кораблі ФСБ постійно знаходяться на відстані 2 кілометрів від Маріуполя та Бердянська. Російські кораблі озброєні гарматами 30 мм. В цілому ж — Азовське море — це акваторія спільного користування, ми там знаходимось на законних підставах. Те, що вони подають відстань 18 миль (30 км) за небезпеку для них, говорить лише про чергові маніпуляції», — повідомив Резніков.

Раніше ФСБ Росії повідомило про рух українського корабля керування «Донбас» (А-500) ВМС України у акваторії Азовського моря в бік Керченської протоки. На запит російських силовиків екіпаж корабля повідомив, що не збирається йти Керченською протокою.

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