На Харківщині жінка загинула через випалювання сухої трави

Загибла прибирала суху рослинність та спалювала її. Ймовірно, їй стало зле, вона знепритомніла й впала у вогонь.

1 квітня, через випалювання сухої трави у Харківській області загинула жінка.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

На околиці с. Крисине Богодухівського району Харківської області на відкритій місцевості горів сухостій, на місце пожежі прибули працівники ДСНС. На той час площа загорання склала 800 кв.м.

Під час роботи рятувальники виявили тіло загиблої жінки, віком близько 60-років.

Як розповіли сусіди, що були очевидцями події, загибла прибирала суху рослинність та спалювала її. Ймовірно, їй стало зле, вона знепритомніла й впала у вогонь.

“Випалювання сухої трави шкодить не лише навколишньому середовищу, але й може загрожувати вашому життю! Бережіть себе та природу! Нагадуємо, спалювання рослинних залишків суворо заборонене!” – підсумували в ДСНС. // LB.ua