На Львівщині в ДТП загинув водій одного з автомобілів, інший – у лікарні (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 22 вересня, близько 6.50, на автодорозі «Львів – Шегині» у селі Бартатів Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення між автомобілями «Фольксваген Пасат» під керуванням 27-річного мешканця одного з сіл Львівського району та «Нісан X-trail», яким керував 46-річний мешканець Івано-Франківської області. Водій «Фольксвагену» не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з «Нісаном».

Водій «Нісану» від отриманих травм помер на місці події, другий водій з тілесними ушкодженнями госпіталізований у медзаклад.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області