На Полтавщине в плавнях реки Днепр обнаружили тела двух мальчиков

По предварительным данным, дети могли пойти гулять по льду и провалились.

а Полтавщине водолазы изъяли тела двух погибших мальчиков из плавней реки Днепр.

Как информирует ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области, 20 февраля в 21:50 от сотрудников полиции в Службу спасения «101» поступило сообщение об исчезновении вблизи с. Каменные Потоки Кременчугского района двух мальчиков, 2012 года рождения.

Работники ГСЧС обследовали прибрежную территорию и акваторию плавней р. Днепр на площади 11 га. В частности, к поисковым работам было привлечено 30 человек личного состава ГСЧС, из них 5 водолазов.

Отмечается, что в 08:55 21 февраля водолазы изъяли тела двух погибших детей из плавней реки Днепр.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кременчугского районного управления полиции, об исчезновении двоих детей – Игоря Шерстюка, 2012 г. н., и 9-летнего Ивана Андриива – правоохранителям сообщили местные жители. Они заявили, что дети гуляли на улице, а впоследствии ушли в неизвестном направлении.

Правоохранители начали устанавливать место пребывания мальчиков. К поискам детей присоединились односельчане, представители сельсовета и местной школы, а также нацгвардейцы. Впоследствии появилась информация, что детей видели на берегу Днепра.

По предварительным данным, дети могли пойти гулять по льду и провалились.

Мать одного из мальчиков сейчас находится за границей. Родные ожидают ее возвращения, чтобы похоронить ребенка.

В Каменных Потоках сегодня объявлен день траура.