На Запоріжжі у ДТП загинула 27-річна жінка-водій (фото)

Летально завершилася автопригода для молодої жінки, яка керувала автомобілем «Таврія». Водійка пішла на обгін та зіткнулася із зустрічною вантажівкою. Поліцейські встановлюють причини та обставини події.

Подія відбулась 8 березня на автошляху Запоріжжя–Донецьк у Запорізькому районі. Попередньо встановлено, що 27-річна водійка автомобіля ЗАЗ, не впевнившись у безпечності маневру обгону, виїхала на зустрічну смугу руху, де скоїла зіткнення з автомобілем DАF із причепом (цистерною) під керуванням 53-річного водія.

Внаслідок ДТП потерпіла – мешканка Матвіївської ТГ Запорізького району – загинула на місці події.

За результатами медичного освідування, керманич іномарки тверезий. Транспортний засіб загиблої вилучено та поміщено на територію спецмайданчика.

Відомості про подію внесенні до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває, призначено низку спеціальних експертиз.

Працівники поліції звертаються до можливих свідків ДТП та осіб, які володіють будь-якої інформацією з проханням повідомити про це за телефонами: 068-442-41-99, 066-189-80-74 (слідчий) або «102».

Правоохоронці наголошують, що станом на 9 березня 2023 року запорізькі слідчі та співробітники ДБР відкрили 57 кримінальних проваджень за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ст. 286 Кримінального кодексу України). З них – 11 фактів ДТП, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Загинуло 12 осіб.

Головні причини дорожніх аварій – перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування та проїзду перехресть, недотримання безпечної дистанції, а також керування транспортними засобами у стані сп’яніння.

Пам’ятайте: безпека на автошляхах залежить насамперед від самих учасників дорожнього руху. Тому не нехтуйте Правилами дорожнього руху та нормами чинного законодавства. В жодному випадку не сідайте за кермо напідпитку. Дорога не пробачає помилок!

Відділ комунікації поліції Запорізької області