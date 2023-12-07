На Житомирщині керівники комунальних закладів облради незаконно преміювали родичів

Органи прокуратури Житомирщини продовжують вживати заходи щодо притягнення до адміністративної відповідальності осіб за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Зокрема, протягом цього року прокурорами забезпечено участь у розгляді судами 505 протоколів, складених за фактами адміністративних правопорушень.

Так, прокурором Звягельської окружної прокуратури доведено у суді наявність складу адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією (ч. ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП), у діях директорки одного з комунальних закладів Житомирської обласної ради.

Посадовиця, не повідомивши належним чином про конфлікт інтересів, протягом декількох років неодноразово видавала накази про преміювання близької особи – невістчиної матері, яка працює у цьому закладі.

Такими діями директорка порушила вимоги Закону України «Про запобігання корупції», за що її притягнуто до адміністративної відповідальності у виді штрафу на суму 3400 грн.

За участі прокурора Житомирської окружної прокуратури розглянуто адміністративний протокол про вчинення директоркою іншого комунального закладу правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Ця керівниця своїми наказами, преміювала себе та свого племінника, який працює у закладі сторожем. Вона також не повідомила ні в усній, ні в письмовій формі безпосереднє керівництво про наявність у неї реального конфлікту інтересів.

За результатом розгляду рішенням Корольовського районного суду міста Житомира директорку визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, за ч. ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП. ЇЇ оштрафовано на суму 3400 грн.

Щоправда, порушниця оскаржила таке рішення в апеляційній інстанції. Однак Житомирський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та залишив рішення першої інстанції у силі.

Наразі рішення судів набрали законної сили.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури