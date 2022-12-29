На Житомирщині загинув мопедист, який після збиття легковиком потрапив під вантажівку

Дорожньо-транспортна пригода сталася 28 грудня близько 19:00 на 125 км автодороги Виступовичі-Могилів-Подільський, поблизу с. Ягодинки Новоборівської громади.

Попередньо, водій автомобіля «Volkswagen», 38-річний житомирянин, рухаючись в напрямку м. Житомира, здійснив наїзд на мопедиста, який їхав у попутному напрямку. У результаті керманич двоколісника упав на зустрічну смугу руху, де потрапив під колеса вантажівки «DAF» під керуванням 44-річного жителя м. Житомира.

Від отриманих унаслідок ДТП травм мопедист, 49-річний житель місцевої громади, загинув на місці пригоди.

Нині триває встановлення всіх причин та обставин в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліція закликає усіх учасників дорожнього руху суворо дотримуватись Правил дорожнього руху під час поїздок та пам’ятати про заходи безпеки. Мопедистам і мотоциклістам правоохоронці радять обов’язково використовувати захисні шоломи. Не забувайте про ці елементарні заходи, що можуть врятувати ваше життя та здоров’я!

Відділ комунікації поліції Житомирської області