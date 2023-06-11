Наїхав на малолітню велосипедистку та зник з місця ДТП – поліцейські встановлюють транспортний засіб та водія

Вчора, 10 червня, приблизно о 19:00 на перетині провулку Грибоєдова та вулиці Перекопська у Миколаєві, водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на 12-річну дівчинку, яка каталася на велосипеді, та зник з місця події.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди неповнолітню із тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу та госпіталізували.

Слідчі кваліфікували подію, попередньо, за ознаками ч. 1 ст. 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Наразі поліцейські встановлюють водія та транспортний засіб і обставини автопригоди.

Відділ розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди, звернутись за телефонами 067-518-66-21 або 102

Відділ комунікації поліції Миколаївської області