Несправний електроприлад став причиною смерті дитини на Тернопільщині

Нещасний випадок з дитиною трапився Чортківщині. На місце нещастя виїжджала слідчо-оперативна група та лікарі бригади екстреної медичної допомоги.

У ході перевірки стало відомо, що десятирічний хлопчик разом зі своєю бабусею приїхав з Івано-Франківщини у село на Чортківщині. Допоки бабуся поралася на городі, хлопчик грався в гаражі.

У якийсь момент жінка почула крик дитини. Коли прибігла, то побачила непритомного онука. Викликала швидку, але хлопчик помер ще до їхнього приїзду. У ході перевірки стало відомо, що малолітній увімкнув електричний дриль у розетку і його вдарило струмом.

Триває слідство згідно зі статтею 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області